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29 ноября • обновлено в 10:38
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Война Украины и России за газ: Киев решился на радикальные меры

4.2т
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"Нафтогаз Украины" подал ходатайство в суд Латвии о признании решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение российского газового монополиста "Газпром" в отчете по МСФО.

"5 ноября 2019 года ПАО "Газпром" стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер", – сказано в сообщении.

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Сообщается, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Темы
Поставки газа в Украину Стокгольмское решение по газу
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром газ
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ты сматри как скрепоносы лаптежные завыли, прям бомбит у них-зарево, гы! значит кучно попали!
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
как хoхлов то халявные деньги за транзит тревожат, сразу зачесались ущербные)
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
А Латвия каким боком к решению этого суда?
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