Война Украины и России за газ: Киев решился на радикальные меры

"Нафтогаз Украины" подал ходатайство в суд Латвии о признании решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение российского газового монополиста "Газпром" в отчете по МСФО.

"5 ноября 2019 года ПАО "Газпром" стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер", – сказано в сообщении.

Сообщается, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов, отмечает российская компания.

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