Война с "Газпромом": названа решающая дата для Украины

Стокгольмский арбитраж назначил слушания по искам российского газового монополиста "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины" на апрель-май 2021 года.

В частности, речь идет о слушаниях об изменении или расторжении контракта на транзит газа через территорию Украины, сообщает РБК.

Также Стокгольмский арбитраж рассмотрит иск украинской государственной компании о взыскании с "Газпрома" 11,6 млрд долларов.

Напомним, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня суд Нидерландов удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

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