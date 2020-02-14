Война с долларом: стало известно, почему коронавирус не поможет евро

Евро мог бы получить преимущества перед долларом на фоне американо-китайского противостояния и вспышки коронавируса в Китае, однако этого не произойдет.

Из-за проблем США и эпидемии в КНР инвесторы могли бы начать вкладываться в валюту ЕС, однако курс евро в последнее время лишь падает, пишет Bloomberg.

В частности, с начала года курс европейской валюты потерял примерно 3% стоимости к доллару.

Причиной послужили слабость экономики ЕС и политические противоречия в еврозоне.

Еще одна причина слабости евро – снижение темпов роста промышленного производства в странах ЕС.

С начала года курс европейской валюты потерял примерно 3% стоимости к доллару

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

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