Еще на $250 млн: в США пообещали Украине помощь против Путина

Министерство обороны США начало подготовку к предоставлению Украине следующего транша военной помощи.

Такое заявление на встрече с военными чиновниками сделал глава ведомства Марк Эспер, передает "Голос Америки".

"Скоро у нас будет еще один транш, мне кажется, это около 250 млн долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и Украина решает вопрос коррупции", – поделился министр.

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Эспер также заверил, что между предоставлением помощи Украине и расследованием импичмента президента Дональда Трампа нет никакой связи: "Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее".

В то же время министр отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставления летального оружия Украина, основываясь на трех вещах.

"Первое: насколько это важно для Украины в плане ее способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третье: оказывают ли наши союзники в регионе поддержку Украине. Ответ на все три вопроса был "да", и мы поддержали предоставление такой помощи", – резюмировал он.

Эспер пообещал военную помощь Украине ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить военную помощь для Украины на 250 миллионов долларов вечером 25 июля, то есть уже после нашумевшего разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

В Минобороны рассказали, что с сентября по ноябрь 2019 года Украинауже получила от США имущество и услуги в рамках военной помощи на сумму 43 млн долларов.

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