Воды в Крыму не будет: на полуостров надвигается экологическая катастрофа

"Власти" аннексированного Россией Крыма надеются, что запасов воды на полуострове хватит до середины лета. Они рассчитывают на дожди, которые должны пополнить водохранилища.

Но даже если они и пойдут, транспортировать воду по полуострову нет возможности – Северо-Крымский канал на территории полуострова разрушается. Об этом говорится в материале "Радио. Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вода в Крыму

В сюжете приведены доказательства от местных блогеров и СМИ, которые убедительно показывают, что Тайганское, Симферопольское, Партизанское и Чернореченское водохранилища стремительно мелеют. В них осталось 30% от изначального объема воды.

Официальный телеканал "Крым 24" отчитывается, что Аянское водохранилище заполнено на 90%, но умалчивает, что оно самое маленькое из трех, которые снабжают столицу Крыма.

Местные "власти" уже вынуждены брать воду для Симферополя из подземных источников, то есть, водохранилищ им уже не хватает. Местные эксперты признают – если так продолжится, то дефицит воды Крым почувствует уже в августе.

При этом на Херсонщине Северо-Крымский канал уже месяц как полон. Из-за засушливой зимы воду подали на три недели раньше. И даже при желании подать воду на полуостров Украина не сможет.

"Это технически невозможно. Недостроена дамба. А во-вторых, мы не знаем, в каком состоянии русло Северо-Крымского канала на территории Крыма", – сказал руководитель управления канала Сергей Шевченко.

При этом он опроверг слова "главы Крыма" Сергея Аксенова и пророссийского политика Виктора Медведчука о том, что подать воду в Крым необходимо прежде всего Украине – якобы сейчас на Херсонщине заболачивается земля.

"Это не отвечает действительности. По каналу работают насосно-дренажные станции, которые откачивают воду, чтобы этого не было. То есть, все системы исправны и работают", – сказал Шевченко.

А вот, что касается канала, который идет по территории Крыма, то, по данным "Радио. Свобода", он сейчас находится в очень плохом состоянии и на его ремонт будут нужны огромные деньги.

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