"Воды в Крыму достаточно!" В Киеве раскрыли манипуляции оккупантов

Просьбы оккупационных "властей" Крыма пропустить на полуостров воду из Днепра – это попытка "оправдаться" перед Кремлем за провальный туристический и сельскохозяйственный сезон.

Поэтому Украина ни в коем случае не должна поддаваться на манипуляции и восстанавливать поставки воды в Крым, заявил в эфире ObozTV первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

"Ни в коем случае мы не можем восстановить поставки воды в Крым", – подчеркнул замминистра.

Он напомнил о законе правового режима для временно оккупированных территорий. "Любой орган или служба этих регионов являются непризнанными. И любые их заявления, обращения – вообще не нужно комментировать", – призвал Куркчи.

По мнению чиновника, заявления о "водной блокаде" Крыма могут быть попыткой так называемого "главы" аннексированного полуострова Сергея Аксенова "перестраховаться" перед центральными властями РФ.

Куркчи не исключил, что таким образом Аксенов и его приближенные хотят переложить на Украину вину за плохой урожай и провал туристического сезона.

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Кроме того, Куркчи напомнил о программе "компенсаций" за плохой урожай.

"В начале 2014 года количество орошаемых земель в Крыму было около 370 тысяч га. По нашему мониторингу, в начале 2017-го это число уменьшилось до 17 тысяч. О каких 100 тысячах (га земель. – Ред.) сейчас говорит Аксенов – неизвестно…. Там есть программа, которая якобы выдает какие-то компенсации производителю сельхозпродукции, если он посеял, а урожай не удался…. И если у вас 17 тысяч орошаемых земель, почему вы выдвигаете 100? Чтобы получить какие-то дополнительные компенсации?" – поинтересовался представитель МинТОТ.

"Водных источников, чтобы обеспечить людей, гражданское население, качественной питьевой водой – в Крыму достаточно. В определенном количестве воды нуждается сельское хозяйство и химическая промышленность на севере Крыма", – отметил он.

При этом Куркчи обратил внимание, что около 25% населения оккупированного Крыма (практически каждый четвертый) сегодня не имеют доступа к качественной питьевой воде по вине "властей".

"Хотя очень много денег выделяется по федеральной целевой программе: очистные, водопроводы, скважины и т.д. Но эта проблема не решена. Во всех курортных местах от Керчи до Ялты режимное водоснабжение, когда вода подается несколько часов в сутки", – рассказал чиновник.

"Все это – ответственность оккупанта. И даже в Женевских конвенциях написано, что если страна оккупирует какую-то территорию, то она обязана практически все гуманитарные вопросы взять на себя", – резюмировал он.

Северо-Крымский канал, июнь 2019 года ru.krymr.com

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемые "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра. "Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – объяснили оккупанты.

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