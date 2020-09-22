Воду для крымчан возьмут из моря: "власти" полуострова сделали заявление

"Власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что смогут обеспечить полуостров водой с помощью бурения новых скважин. Также рассматривают вариант с опреснением морской воды.

При этом они считают, что ситуация с водоснабжением контролируемая. Об этом сообщил председатель "республиканского Совета министров" Юрий Гоцанюк российскому информагентству ТАСС.

"Ситуация с обеспечением водой в Крыму сложная, но контролируемая. Бурятся новые скважины, которые дадут дополнительный приток. При необходимости жителям осуществляется подвоз воды, а также установлены накопительные емкости. Без воды крымчане не останутся", – сказал Гоцанюк.

Будут поить "морской" водой

Крымские водохранилища, которые наполняются за счет осадков и рек, по состоянию на 22 сентября заполнены всего на 25%. Так называемый председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль заявил, что "власти Крыма" рассматривают возможность использования установок по опреснению морской воды, чтобы обеспечить питьевой водой население.

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