Воду для крымчан возьмут из моря: "власти" полуострова сделали заявление

Ярослав Маркин Экономика 10:58, 22.09.2020 Обновлено: 11:06, 22.09.2020

"Власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что смогут обеспечить полуостров водой с помощью бурения новых скважин. Также рассматривают вариант с опреснением морской воды.

При этом они считают, что ситуация с водоснабжением контролируемая. Об этом сообщил председатель "республиканского Совета министров" Юрий Гоцанюк российскому информагентству ТАСС.

"Ситуация с обеспечением водой в Крыму сложная, но контролируемая. Бурятся новые скважины, которые дадут дополнительный приток. При необходимости жителям осуществляется подвоз воды, а также установлены накопительные емкости. Без воды крымчане не останутся", – сказал Гоцанюк.

Будут поить "морской" водой

Крымские водохранилища, которые наполняются за счет осадков и рек, по состоянию на 22 сентября заполнены всего на 25%. Так называемый председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль заявил, что "власти Крыма" рассматривают возможность использования установок по опреснению морской воды, чтобы обеспечить питьевой водой население.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

Фокин: война на Донбассе началась из-за языкового вопроса

Зеленский ответил на петицию с призывом уйти в отставку

В страшном ДТП под Киевом погибли мать и дочь: эксклюзивные детали

Гросу развелась с мужем спустя полгода после свадьбы: в чем причина