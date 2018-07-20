Водный коллапс в Украине: СБУ взялось за предприятие Коломойского

Сотрудники Службы безопасности Украины начали проверку действий руководителей "Днепразота", которое принадлежит беглому олигарху Игорю Коломойскому.

По всей стране из-за остановки предприятия начались перебои с питьевой водой. Поскольку действия "Днепразота" привели к дефициту хлора, с помощью которого очищают воду для потребителей.

Отмечается, что таким образом была создана опасность для здоровья людей.

"С 15 июня 2018 администрацией ПАО "ДнепрАЗОТ" в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановлено производство и отгрузки жидкого хлора водоснабжающих предприятий Украины, что делает невозможным обеззараживания питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий", - сообщает пресс-служба СБУ.

Также проверяется обоснованность увеличения в несколько раз стоимости хлора на пути от производителя к конечному потребителю.

После проверки действия руководителей предприятия, создавшие в Украине предусловия возникновения чрезвычайной ситуации, квалифицируют согласно Уголовному кодексу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня "Днепразот" прекратил свою работу в связи с убыточностью. Предприятие было производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очистки воды.

Впоследствии "Днепроазот" согласился возобновить производство, но при условии повышения цен на производимую продукцию. При этом, как стало известно, из-за остановки предприятия ему грозит крупный штраф.