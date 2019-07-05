Водители по 8 тыс. и ректоры по 40: сколько зарабатывают в госсекторе Украины

В Украине средняя зарплата в госсекторе по итогам 2018 года составляла больше 13,5 тыс. грн, что гораздо выше, чем средняя зарплата по стране – 8 тыс. грн.

Об этом сообщают Texty.org.ua. Издание проанализировало около миллиона деклараций чиновников за 2018 год и на основе этих данных сделало срез по профессиям.

Отмечается, что наименьшая средняя зарплата в профессии у социальных работников: 5067 грн в месяц. Самая высокая - у судей, менеджеров и управляющих из Нацбанка и Пенсионного фонда, детективов НАБУ и тому подобное.

Стоит отметить, что среди низких зарплат на госслужбе также указаны такие профессии как заведующий ветеринарной больницей - 5,5 тыс. грн, библиотекар - 5,8 тыс. грн, медсестра - 6,8 тыс. грн, воспитатель - 7,2 тыс. грн, егерь - 7,4 тыс. грн, кладовщик - 7,5 тыс. грн, глава фермерского хозяйства - 7,6 тыс. грн, ветеринар - 7,7 тыс. грн, фельдшер - 7,8 тыс. грн.

В то же время самые большие зарплаты получают:

детектив НАБУ - 64,1 тыс. грн

начальник отдела/управления - 43,6 тыс. грн

заместитель главы суда - 41,8 тыс. грн

судья - 41,7 тыс. грн

глава суда - 37,9 тыс. грн

ректор - 37,7 тыс. грн

глава комитета/подкомитета - 35,4 тыс. грн

заместитель главы/другое - 34,8 тыс. грн

начальник отдела/управления - 34,5 тыс. грн

заместитель главного инженера - 34,2 тыс. грн

"Большой разброс в зарплатах - у городских голов. Самый бедный из них официально получает менее 10 тыс. грн (мэр неуказанного городского совета), самый богатый - более 100 тыс. грн (Терновский городской совет Днепропетровской области)", - сказано в материале.

Также указано, что средняя зарплата водителей, которые заполняют декларации - 8 тыс. грн, а средняя по рынку за эту работу - 12 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года средняя заработная плата в Украине составила 10269 грн, что свидетельствует о приросте 21,10% за год. В рейтинге регионов Украины с наивысшими показателями лидируют город Киев (15867 грн), Донецкая область (12134 грн) и Киевская область (10666 грн).

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