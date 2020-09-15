Украинцев на дорогах стали штрафовать вдвое больше: топ 5 нарушителей

В Украине за прошедшую неделю на дорогах оштрафовали вдвое больше водителей перегруженных фур, чем неделей ранее. За это время "Укртрансбезопасность" совместно с Нацполицией проверила более 30 тысяч транспортных средств.

Пресс-служба Министерства инфраструктуры сообщила, что в бюджет поступило 4,4 млн грн, что на 75% больше, чем неделю назад.

Самые большие платы за перегрузки начислены в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм:

1. На автодороге М-05 – авто DAF (перевозчик – Хуголь В.А.) с перегрузкой на 64%. Общий вес транспортного средства составил 65,65 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 1614,84 евро.

2. На автодороге М-05 – авто Renault (перевозчик – Бортник С.И.) с перегрузкой на 29%. Общий вес транспортного средства составил 56,65 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 965,74 евро.

3. На автодороге М-05 – авто Renault (перевозчик – Учень С.А.) с перегрузкой на 24%. Общий вес транспортного средства составила 54,10 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 824,33 евро.

4. На автодороге Р-03 – авто Volvo (перевозчик - ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ИНШААТ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАИ АНАНОМ ШИРКЕТИ) с перегрузкой на 35,7%. Общий вес транспортного средства составил 54,28 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 216,27 евро.

5. На автодороге Н-24 – авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО "Траверс ЛТД") с перегрузкой на 32%. Общий вес транспортного средства составил 52,16 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 62,37 евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле водители перегруженных фур, которых Зеленский ранее назвал "засранцами", оплатили в государственный бюджет 13,5 млн грн штрафов.

20 мая грузовик разрушил перегон моста через Алексеевский залив у Никополя. Заезд на эту переправу был разрешен только транспортным средствам весом менее 10 тонн, а весом фуры – примерно 35 тонн.

За неделю, 10-16 августа, инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией оштрафовали водителей перегруженного транспорта на 2,3 млн гривен.

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