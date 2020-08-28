Вода в Крыму пропала не из-за Украины: эксперт назвал причину

Аннексированный Россией Крым начал превращаться в пустыню в первую очередь из-за того, что с 2014 года "власти" не уделяли внимания ни освоению новых источников воды, ни ремонту инфраструктуры.

А заявления российской пропаганды о вине Украины, перекрывшей Северо-Крымский канал, не выдерживают критики, так как запасов пресной воды на полуострове достаточно для снабжения гражданского населения, но не на военные базы. Об этом заявил военно-политический эксперт Александр Коваленко в публикации на "Информационном сопротивлении".

"Крым обладал достаточными собственными ресурсами, чтобы выйти на самообеспечение водой жителей полуострова в среднесрочной перспективе. И в принципе, как таковой острой проблемы с водоснабжением именно населения, а не военных баз, инфраструктуры оккупационных войск и предприятий, не было", – написал Коваленко.

Он отметил, что крымские СМИ изобилуют сообщениями о прорывах водопроводов, авариях и отключениях воды из-за выхода из строй того или иного оборудования, насосов, компрессоров и т.д.

"Фактически, инфраструктуре, доставшейся оккупантам в качестве трофея со времен Украины, не уделялось абсолютно никакого внимания. Выделяющиеся же средства, разумеется, отправлялись не на нужды населения, а на стандартный нехитрый распил", – написал Коваленко.

В результате водопроводная сеть Крыма сейчас находится в положении техногенного коллапса. И порой в населенных пунктах нет воды не потому, что ее нет, а потому в километре от этого населенного пункта случился очередной прорыв водопровода или на станции произошло очередное ЧП.

"Российские военные, которые размещены на полуострове чрезмерным контингентом, оказались в несколько осадном положении. Ведь их военные базы, потребляющие колоссальные водные ресурсы, причем зачастую бездумно и нерационально, с нарушением экологических норм, стали паразитами полуострова, истощающими его ресурсы", – подытожил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".