"Вода уходит не туда": как украинцам снизить "космические" суммы за коммуналку

Украинцы, получая платежки за коммунальные услуги, часто сталкиваются с тем, что показатели счетчиков, квитанций и реальное потребление не совпадают. Существует несколько уловок, которые позволят обнаружить проблему, если такова существует.

В материале "Комсомольской правды" объяснили, что делать, если вы не согласны с начисленными тарифами в платежках. Автор подробно описал самые распространенные случаи, когда показания счетчика, цифры в квитанциях и ваше потребление не совпадают.

"Сразу несколько похожих случаев с холодной водой описали наши читатели. Суть их такая: обычное потребление семьи – до 10 кубометров в месяц, а по итогам одного из месяцев счетчик вдруг "накрутил" от 45 до 70 кубов! Как оказалось, в каждом из этих случаев были виноваты не приборы учета, а прохудившаяся сантехника", - сказано в статье.

Сантехник Александр Нечипоренко посоветовал проверить всю сантехнику на предмет протечек, если счетчик начал накручивать лишние кубометры.

"Первым делом смотрите на унитаз. Если не работает запорная арматура или клапан, который удерживает воду в бачке, то ваша вода попросту выливается в канализацию, а счетчик это все считает. Следующий "кандидат" - это так называемый "подрывной" клапан в бойлере. Если давление в вашем водонагревательном приборе увеличивается, то избыток воды тоже уходит в канализацию", - пояснил он.

По словам сантехника, после этого нужно проверить обратный клапан, который ставится на входе в квартиру. Отмечается, что его нужно ставить во время установки бойлера, иначе горячая вода пойдет в общую систему - и ею будете пользоваться не только вы, но и все ваши соседи.

Специалист отметил, если в прошлые месяцы показатели были в порядке, а потом вдруг неожиданно счетчик "как взбесился", нужно вызывать специалиста для проверки всей домашней сантехники.

"Может случится и такое, что ваш счетчик воды начал неправильно считать. Самый простой способ проверить его работоспособность – это наполнить трехлитровую банку (а еще лучше – 10-литровое ведро) водой и посмотреть, как изменились показания прибора. Естественно, в это время все другие потребители (бачок унитаза, кран на кухне) должны быть перекрыты. Если счетчик барахлит, то его нужно отнести на поверку или заменить. Правда, делать это придется за свой счет", - сказано в статье.

Эксперты также посоветовали проверить, правильно ли считает ваш счетчик электричества и не подсоединился ли кто-то к вашей линии.

"Для этого нужно отключить все бытовые приборы в доме – даже холодильник. Если у вас старый дисковый счетчик, то диск должен повернуться до появления в окошке большой красной отметки и остановиться. В электронном счетчике роль "точки" играет светодиод "нагрузка", который в случае отсутствия нагрузки не должен мигать. Если же после отключения всех потребителей светодиод счетчика мигает или диск продолжает вращаться, нужно полностью выключить предохранители ("пробки") или отключить автоматические выключатели", - отмечается в материале.

При этом если после применения указанных мер причины не устранены, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов вашего облэнерго.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября Кабинет министров во время внеочередного заседания единогласно принял решение повысить тариф на газ на 23,5%. Главная причина - настоятельная рекомендация со стороны МВФ. Без подорожания газа Украина бы не получила очередной кредитный транш и не смогла бы обслуживать госдолг.