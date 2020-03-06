Вода для Крыма: у Зеленского пошли наперекор Шмыгалю

Представительство президента Украины в Крыму сообщило, что полуостров не получит воды до полной деоккупации.

"Мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага", – сообщила в Facebook заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

По ее словам, дискуссия о "заботе о гражданах" не первый раз идет среди топ-чиновников.

"Причины две – российский нарратив, а также отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму, недостаточные знания международного права, анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что деньги в РФ освободятся для усиления военных и силовиков)", – подчеркнула Ташева.

Представительство президента Украины в Крыму сообщило, что полуостров не получит воды до полной деоккупации

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный РФ Крым. Он подчеркнул, что в Крыму живут украинцы, которых нельзя бросать.

Позже Шмыгаль открестился от своих слов, заявив, что вода не поступит в Крым до возвращения полуострова Украине.

"В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно", – отметил премьер.

"Власти" оккупированного Крыма сообщили, что полуострову не стоит полагаться на поставку воды из Украины, несмотря на заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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