Во Львове хотят полностью отменить маршрутки: названы сроки

Транспортная комиссия депутатов Львовского городского совета поддержала петицию о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и автобусов.

Согласно решению комиссии, полный переход необходимо осуществить в течение пяти лет. Окончательный отказ от маршруток должен принять горсовет. Предположительно, вопрос вынесут на рассмотрение на следующей неделе. Об этом сообщает "Новое время".

Представитель депутатской комиссии Роман Иванцов отметил, что компаниям, регулирующим движение маршруток, может быть предложено другое сотрудничество. К тому же, водителей общественного транспорта во Львове уже сейчас не хватает. Кроме того, нужно будет разработать дорожную карту. Самое важное в депутатской инициативе, чтобы общественный транспорт был удобным, в том числе для людей с особыми потребностями.

Первый заместитель председателя Госслужбы по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский рассказал, что большие автобусы в городах – это практика европейских стран. По его мнению, отказ от маршрутных такси поможет разгрузить городскую сеть.

Если инициативу поддержит городской совет, Львов станет первым областным центром Украины без маршруток. Ближайшее пленарное заседание Львовского горсовета запланировано на 22 марта.

Как сообщал "Обозреватель", ранее киевская власть пообещала до июня 2018 года провести два конкурса для 45 столичных маршрутов.