Внеси свою лепту: в Украине появилось уникальное приложение для благотворительности

В Украине создали приложение Lepta, которое поможет оказывать прямую благотворительную помощь тем, кто в ней нуждается.

Команда Lepta и OBOZREVATEL призывает украинцев – давайте объединяться в это сложное время и вместе мы станем гораздо сильнее.

Сегодня большинству украинцев жить и работать стало намного сложнее. Из-за эпидемии коронавируса многие потеряли работу, лишились бизнеса, а некоторые утратили самое главное – жизнь – свою или близких людей. Как долго продлится экономический кризис, не вспыхнет ли эпидемия с новой силой осенью – никто наверняка сказать не может.

Приложение Lepta

В универсальном приложении для прямой взаимопомощи и широкого взаимодействия Lepta нет посредников и абстрактных получателей. Только прямая помощь от человека – человеку. И точный отчет об оказанной поддержке.

Приложение Lepta

В Lepta все работает очень просто:

1. Вы создаете Инициативу – пост о необходимой и конкретной помощи – кому-то или себе.

2. Указываете точный адрес, по которому эту помощь ждут.

3. Пост отражается в ленте приложения и на карте.

4. Каждый, кто может помочь видит где, кто и какую помощь ждет.

5. Оказав помощь – выкладываете отчет – все прозрачно и очевидно.

Приложение универсальное и простое для легкого взаимодействия и взаимопомощи.

Lepta – это идеальный способ для объединения умных, активных и неравнодушных людей вокруг смелых и добрых инициатив!

Приложение Lepta

Скачав Lepta, ты уже сейчас сможешь:

реализовывать добрые инициативы и участвовать в крутых проектах;

объединять единомышленников для воплощения всего задуманного;

творить добрые, полезные дела, подавая пример всему миру.

Ты можешь внести свою лепту и сделать мир немного лучше!

Приложение полностью бесплатно и оно будет дополняться и развиваться, чтобы обеспечить в будущем максимальные возможности для самоорганизации всех украинцев.

Сейчас приложение обладает базовым функционалом и доступно для открытого бета-тестирования.

В ближайшие месяцы, оно будет дополняться удобными и полезными возможностями, такими как:

создание эффективных команд;

отслеживание статуса выполнения задач;

фильтры для поиска по темам и локациям;

социальный рейтинг участников - по конкретным делам и результатам;

возможность прозрачного сбора и распределения средств на благие дела.

Уже сейчас можно скачать бета-версию приложения в AppStore и GooglePlay