Внешний долг Украины вырос еще на $2,5 млрд

В течение второго квартала 2020 года валовый внешний долг Украины вырос на $2,5 млрд – до $122,8 млрд.

Об этом сказано в данных Национального банка. С начала года долг вырос на $1,1 млрд.

По отношению к ВВП госдолг увеличился с 75,7% на конец I квартала до 78,8%. В начале года этот показатель составлял 78,6%.

По данным НБУ, рост внешнего долга произошел за счет увеличения внешних обязательств:

государственного сектора на $1,4 млрд (до $52,9 млрд, или 33,9% от ВВП);

частного сектора на $1,1 млрд (до $69,9 млрд, или 44,8% от ВВП).

Внешние обязательства выросли за счет получения транша МВФ Stand-by в размере $2,1 млрд и финансирования от ЕС 0,6 млрд. В то же время задолженность по ОВГЗ перед нерезидентами уменьшилась на $1,4 млрд.

Будущие обязательства банковского сектора выросли на $35 млн до $2,5 млрд. Внешние обязательства реального сектора на следующие 12 месяцев остались на уровне первого квартала и составляют $38,4 млрд.

Внешний долг центрального банка во втором квартале 2020 года уменьшился на $54 млн в результате курсовых изменений и на конец второго квартала 2020 года составлял $6,9 млрд (4,5% ВВП).

Как сообщал OBOZREVATEL, совокупный государственный долг Украины в июле 2020 году вырос до 2,355 трлн грн (рост в национальной валюте на 3,79%), а в долларовом эквиваленте – на 0,04%, до $85,05 млрд.

Украина заняла $328,79 млн, продав еврооблигаци американскому банку JP Morgan. Эти деньги потратят на то, чтобы рассчитаться по ВВП-варрантам – ценными бумагами, выплаты по которым привязаны к росту ВВП.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить транш МВФ в декабре 2020 года.