"Так было, есть и будет": в России 20% населения вместо туалета пользуются выгребной ямой

В России более 20% домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Статистика представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, передает РБК. Исследование проводилось с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах​ России, с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса.

Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.

Радио Свобода

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.

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Среди многодетных семей (с тремя и более детьми) 40,9% не подключены к системе канализации: 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% отсутствует канализация. Это самая высокая доля отсутствия доступа к центральной канализации среди всех социальных групп домохозяйств (молодые семьи, семьи с пенсионерами и т. д.) в исследовании Росстата.

Сельское население не имеет канализации, нормального водопровода и практически не имеет централизованного газоснабжения, констатировал замдиректора центра управления ЖКХ РАНХиГС Евгений Блех. "Всё ЖКХ, что в городах, что в сельской местности, финансируется по остаточному принципу. Так было, есть и будет долгие годы", — сказал Блех.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России с каждым годом население становится все беднее из-за падения рубля и санкций против Москвы. Блогер Александр Горный считает, что уже в ближайшее время против президента РФ Владимира Путина может назреть бунт.

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