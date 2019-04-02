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"Так было, есть и будет": в России 20% населения вместо туалета пользуются выгребной ямой

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В России более 20% домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Статистика представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, передает РБК. Исследование проводилось с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах​ России, с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса.

Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.

"Так было, есть и будет": в России 20% населения вместо туалета пользуются выгребной ямой

Радио Свобода

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.

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Среди многодетных семей (с тремя и более детьми) 40,9% не подключены к системе канализации: 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% отсутствует канализация. Это самая высокая доля отсутствия доступа к центральной канализации среди всех социальных групп домохозяйств (молодые семьи, семьи с пенсионерами и т. д.) в исследовании Росстата.

Сельское население не имеет канализации, нормального водопровода и практически не имеет централизованного газоснабжения, констатировал замдиректора центра управления ЖКХ РАНХиГС Евгений Блех. "Всё ЖКХ, что в городах, что в сельской местности, финансируется по остаточному принципу. Так было, есть и будет долгие годы", — сказал Блех.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России с каждым годом население становится все беднее из-за падения рубля и санкций против Москвы. Блогер Александр Горный считает, что уже в ближайшее время против президента РФ Владимира Путина может назреть бунт.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры животные мозгов нк имеютют, убить из за это достаточно?))))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Интересно, а где в селах существует центральная канализация? Если расстояние между домохозяйствами 50-100м, я сомневаюсь вообще в возможности существования коллектора, т.к. ему необходим немалый постоянный поток воды. Скорее, приведенные цифры говорят о повальной лжи в России.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Пропагандоны, вы хоть бы тогда цифры и в тексте исправляли. Ваши строки: "...у 5,8% населения система канализации отсутствует..."? Это как раз и есть число граждан с "туалетом во дворе". Интересно, а сколько процентов сёл на Украине имеет централизованную канализацию? Я понимаю, что укропропагандоны работают с прицелом на общую туповатость свидомого населения, но всё же какую-то меру надо знать...
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