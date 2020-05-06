Вместо повышения тарифов нужна системная реформа УЗ – Федерация работодателей ТЭК

Вместо повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки необходимо в ближайшее время провести полноценную реформу "Укрзалізниці". До этого для поддержки промышленных и энергетических предприятий правительство должно ввести мораторий на повышение любых тарифов, ухудшающих их работу. Об этом говорится в обращении Федерации работодателей ТЭК к премьер-министру и министру инфраструктуры Украины.

В документе отмечается, что экономическая обоснованность существующих тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в Украине вызывает сомнения, а очередное их повышение станет дополнительной нагрузкой для бизнеса и может уничтожить базовые отрасли промышленности, в частности топливно-энергетический комплекс. Соответственно, надо сначала провести структурную реформу "Укрзалізниці". "Реформирование" УЗ "могло бы предусматривать также ее разделение на отдельные компании по сегментам инфраструктуры, пассажирских перевозок, тягового состава для грузовых перевозок и оперирования вагонами. После этого нужно было бы определиться с каждым видом грузов, рассчитав составляющие себестоимости по каждому из них, и только на основании этого принимать решение о целесообразности сближения классов грузов", – отмечается в обращении.

В Федерации работодателей ТЭК обращают внимание на то, что сегодня Украина переживает самый масштабный энергетический кризис за годы своей независимости, и, по их мнению, при таких условиях правительство должно ввести мораторий на повышение любых тарифов, которые негативно скажутся на работе промышленности и энергетики.

"Введение моратория на повышение любых тарифов, платежей и сборов, ухудшающих работу предприятий промышленности и энергетики, могло бы стать одним из мероприятий правительства, направленных на поддержку отечественной экономики. Необходимо, чтобы тарифы "Укрзалізниці" на грузовые перевозки были экономически обоснованными. А с целью обеспечения эффективности УЗ целесообразно было бы вместо повышения тарифов провести ее структурную реформу. В результате таких изменений каждый из структурных подразделений этой государственной транспортной компании должен стать финансово прозрачным, что обеспечило бы конкурентные условия для их работы", – подчеркивают подписанты обращения.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не удастся обойтись без повышения тарифов "Укрзалізниці" на грузоперевозки. Он отметил, что утверждение нового договора на оказание УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июля.

При этом Государственная аудиторская служба Украины 5 мая опубликовала данные ревизии деятельности "Укрзалізниці". Выявлены нарушения финансовой дисциплины и недостатки в деятельности на сумму 11,8 млрд гривен. В частности, Госаудитслужба фиксирует, что доход от всех перевозок в целом возрастает исключительно за счет увеличения тарифов на грузовые перевозки.