Вместо "пакетов малыша" украинцам будут выплачивать 5 тысяч гривен

Кабинет министров вместо выдачи "пакетов малыша" ввел одноразовую выплату 5 тысяч гривен на одного новорожденного.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 29 июля. Предложение внесла министр социальной политики Марина Лазебная.

"Проект предлагает ввести целевую компенсационную выплату в размере 5000 гривен гражданам, у которых родился ребенок, выдать специальную карточку с особым режимом использования", – сказала она.

Лазебная отметила, что средства можно получить на специальный счет в ПриватБанке. Родители смогут на эти деньги самостоятельно покупать товары для ребенка. Будут установлены розничные точки, в которых можно будет приобрести на эти деньги только определенные товары.

На уточняющий вопрос министра КМУ Олега Немчинова о том, что родители могут использовать эти деньги не по назначению, Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что купить на эти 5 тысяч можно будет только то, что нужно для ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди всех регионов Украины только в Донецкой области роженицам не выдали ни одного "бэби-бокса" с 2018 года, когда эта программа заработала на государственном уровне.