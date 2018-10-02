Вместо еврономеров: как в Украине купить машины ''по цене аренды''

В Украине в 2014-м рынок автолизинга сократился на 42%. За прошедшие четыре года докризисного уровня достичь так и не удалось. Одна из причин, отмечают финансисты – засилье машин на еврономерах. Львиная часть украинцев покупает авто нелегально, в результате "белая" часть рынка сократилась. Как заявили эксперты USAID, следующие три года лизинг в Украине будет активно развиваться.

OBOZREVATEL разобрался, на каких условиях украинцам дают машины "в долг" и сколько придется переплатить.

Почем машина: лизинг, кредит и еврономера

Финансовый лизинг обойдется дешевле кредита, но при этом купить "еврономера" и растаможить их выгоднее, чем платить за такой же б/у автомобиль в Украине. И займом, и лизингом пользуются те украинцы, которые уже хотят водить собственное авто, но еще не накопили на него. Разница только в том, что покупая в кредит машина сразу же переходит в право собственности, а лизинг – аренда с правом выкупа. Второй вариант для того, кто дает в долг, более надежен. Транспортное средство принадлежит ему до момента, пока должник не заплатил последнюю копейку.

Для примера OBOZREVATEL выяснил, сколько придется заплатить за автомобиль Chevrolet Orlando 2.0 2012-го года выпуска, если его купить на б/у рынке одним платежом, взять в кредит, оформить лизинг или же пригнать из Европы. Стоит учитывать, что сравнить четыре этих способа не совсем корректно, так как покупка за границей и на б/у рынке предполагает, что у будущего собственника машины сразу есть нужная сумма. В то же время в случаях с лизингом и кредитом также придется платить банку или другому финансовому учреждению за право пользования деньгами.

Итак, если купить машину на украинском рынке подержанных машин, за Chevrolet Orlando придется заплатить 359,2 тыс. грн. Если же купить ее в лизинг, стоимость увеличится до 420 тыс., а если взять в кредит придется заплатить уже около 500 тыс. грн. И лизинг, и кредит рассчитаны с учетом средних ставок по рынку сроком на 3 года с первоначальным взносом в 20%.

Самые дешевый, но при этом незаконный вариант – купить "еврономера" и не растамаживать их. В таком случае Chevrolet обойдется всего в 235,6 тыс. грн. Этим и пользуются недобросовестные автолюбители. Такая ситуация не только не дает возможности развивать автопром в стране, но и тормозит формирование рынка финансового лизинга.

"Украинцы пользуются преимуществами низких цен на автомобили в Европе, импортируя их и не платя таможенных сборов. Эта ситуация наносит серьезный ущерб рынке бывших в употреблении автомобилей, а также негативно влияет на продажи новых автомобилей", - говорится в отчете USAID "Лизинговая отрасль в Украине: тенденции и рекомендации для роста".

Соревноваться с незаконным импортом сложно. Однако, как предполагают финансисты, рынок лизинговых услуг будет активно развиваться следующие три года. Кроме того, если парламент утвердит "законы Южаниной" о снижении акцизных ставок на ввоз авто и при этом значительно ужесточит штрафы для тех, кто не растаможит "еврономера", к части украинцев может вернуться интерес к легальному рынку.

"Сейчас почему покупают "еврономера"? Потому что ввезти машину старше 8 лет нельзя, а чем новее – тем дороже. Поэтому ввозят относительно старые и дешевые, налоги не платят и заплатить не могут", - утверждает финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Новые акцизные ставки будут зависеть, в том числе, от возраста авто. Чем старше машина, тем больше за нее придется заплатить. К примеру, если купить 15-летнюю машину с бензиновым двигателем объемом 2,5 тыс. куб.см за 8 тыс. евро, за ее растаможку, согласно предложенному варианту, придется заплатить почти 5 тыс. евро. При таких условиях стимул покупать дешевые, но старые машины пропадет. Это, в том числе, подтолкнет украинцев покупать машины в лизинг уже в Украине.

На каких условиях украинцам дают машины в кредит и лизинг

Лицензию на предоставление лизинга в Украине получили около 280 компаний (более 80 банков, остальные – юридические лица). Главное преимуществом – первоначальный взнос может быть ниже. В случае с кредитом банк (или юрлицо) берет на себя риски. Автомобиль хоть и остается в залоге, но все же переходит в собственность клиента. В то же время лизинг предполагает всего лишь аренду с правом выкупа. В рекламных объявлениях такую возможность представляют, как "машина по цене аренды", хотя на самом деле часть платежей идет в счет погашения комиссий, процентов, остальное – на покупку авто.

Лизинг предоставляют в среднем под 25% годовых. В случае с кредитом реальная ставка может составлять до 99%. К примеру, "Идея банк" предлагает клиентам взять машину под 21,99% годовых, но при этом дополнительная ежемесячная комиссия составляет 2,8% (или 33,6% в год). Если учесть все комиссии и сборы, переплата окажется в разы выше лизинга.

Начальник сектора развития кредитования и страхования "ОТП Банк" Игорь Жмуренко отмечает: чаще всего банки при оформлении подобных кредитов требуют провести экспертную оценку авто, соответствие машины критериям по возрасту и пробегу, оформить залог, страховку, нотариально заверить договор и внести залог – от 20% от стоимости авто. Причем в банке могут не дать кредит, если официальный доход клиента меньше 15 тыс. грн в месяц.

К примеру, если взять авто Chevrolet Orlando по средней по рынку ставке на три года, ежемесячно придется платить 11,3 тыс. грн. Если же этот автомобиль взять в лизинг, платеж составит около 10,9 тыс. грн. Большая часть от указанных сумм будет уходить на обслуживание кредита и лизинга.

Однако, снизить ставку банки не могут, уверен Мазуренко. Причина – риски и инфляция. "Допустим, в прошлом году у нас была 13,7% инфляция. Вы, например, взяли кредит под 25% годовых в гривне. Но только инфляция съела почти 14% суммы. Остальные 11% - риски, услуги банка, содержание инфраструктуры и т.д. А знаете сколько людей не вернут кредит? Каждый второй. У нас в стране половина кредитов неработающие", - рассказывает Владимир Мазуренко.