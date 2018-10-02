МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт
Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономикиВсе статьи автора

Вместо еврономеров: как в Украине купить машины ''по цене аренды''

Читать материал на украинском

В Украине в 2014-м рынок автолизинга сократился на 42%. За прошедшие четыре года докризисного уровня достичь так и не удалось. Одна из причин, отмечают финансисты – засилье машин на еврономерах. Львиная часть украинцев покупает авто нелегально, в результате "белая" часть рынка сократилась. Как заявили эксперты USAID, следующие три года лизинг в Украине будет активно развиваться.

OBOZREVATEL разобрался, на каких условиях украинцам дают машины "в долг" и сколько придется переплатить.

Почем машина: лизинг, кредит и еврономера

Финансовый лизинг обойдется дешевле кредита, но при этом купить "еврономера" и растаможить их выгоднее, чем платить за такой же б/у автомобиль в Украине. И займом, и лизингом пользуются те украинцы, которые уже хотят водить собственное авто, но еще не накопили на него. Разница только в том, что покупая в кредит машина сразу же переходит в право собственности, а лизинг – аренда с правом выкупа. Второй вариант для того, кто дает в долг, более надежен. Транспортное средство принадлежит ему до момента, пока должник не заплатил последнюю копейку.

Для примера OBOZREVATEL выяснил, сколько придется заплатить за автомобиль Chevrolet Orlando 2.0 2012-го года выпуска, если его купить на б/у рынке одним платежом, взять в кредит, оформить лизинг или же пригнать из Европы. Стоит учитывать, что сравнить четыре этих способа не совсем корректно, так как покупка за границей и на б/у рынке предполагает, что у будущего собственника машины сразу есть нужная сумма. В то же время в случаях с лизингом и кредитом также придется платить банку или другому финансовому учреждению за право пользования деньгами.

Вместо еврономеров: как в Украине купить машины ''по цене аренды''

Итак, если купить машину на украинском рынке подержанных машин, за Chevrolet Orlando придется заплатить 359,2 тыс. грн. Если же купить ее в лизинг, стоимость увеличится до 420 тыс., а если взять в кредит придется заплатить уже около 500 тыс. грн. И лизинг, и кредит рассчитаны с учетом средних ставок по рынку сроком на 3 года с первоначальным взносом в 20%.

Самые дешевый, но при этом незаконный вариант – купить "еврономера" и не растамаживать их. В таком случае Chevrolet обойдется всего в 235,6 тыс. грн. Этим и пользуются недобросовестные автолюбители. Такая ситуация не только не дает возможности развивать автопром в стране, но и тормозит формирование рынка финансового лизинга.

Новости
Лишатся авто: владельцев ''еврономеров'' ждут новые неприятности

"Украинцы пользуются преимуществами низких цен на автомобили в Европе, импортируя их и не платя таможенных сборов. Эта ситуация наносит серьезный ущерб рынке бывших в употреблении автомобилей, а также негативно влияет на продажи новых автомобилей", - говорится в отчете USAID "Лизинговая отрасль в Украине: тенденции и рекомендации для роста".

Соревноваться с незаконным импортом сложно. Однако, как предполагают финансисты, рынок лизинговых услуг будет активно развиваться следующие три года. Кроме того, если парламент утвердит "законы Южаниной" о снижении акцизных ставок на ввоз авто и при этом значительно ужесточит штрафы для тех, кто не растаможит "еврономера", к части украинцев может вернуться интерес к легальному рынку.

"Сейчас почему покупают "еврономера"? Потому что ввезти машину старше 8 лет нельзя, а чем новее – тем дороже. Поэтому ввозят относительно старые и дешевые, налоги не платят и заплатить не могут", - утверждает финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

Новые акцизные ставки будут зависеть, в том числе, от возраста авто. Чем старше машина, тем больше за нее придется заплатить. К примеру, если купить 15-летнюю машину с бензиновым двигателем объемом 2,5 тыс. куб.см за 8 тыс. евро, за ее растаможку, согласно предложенному варианту, придется заплатить почти 5 тыс. евро. При таких условиях стимул покупать дешевые, но старые машины пропадет. Это, в том числе, подтолкнет украинцев покупать машины в лизинг уже в Украине.

На каких условиях украинцам дают машины в кредит и лизинг

Лицензию на предоставление лизинга в Украине получили около 280 компаний (более 80 банков, остальные – юридические лица). Главное преимуществом – первоначальный взнос может быть ниже. В случае с кредитом банк (или юрлицо) берет на себя риски. Автомобиль хоть и остается в залоге, но все же переходит в собственность клиента. В то же время лизинг предполагает всего лишь аренду с правом выкупа. В рекламных объявлениях такую возможность представляют, как "машина по цене аренды", хотя на самом деле часть платежей идет в счет погашения комиссий, процентов, остальное – на покупку авто.

Лизинг предоставляют в среднем под 25% годовых. В случае с кредитом реальная ставка может составлять до 99%. К примеру, "Идея банк" предлагает клиентам взять машину под 21,99% годовых, но при этом дополнительная ежемесячная комиссия составляет 2,8% (или 33,6% в год). Если учесть все комиссии и сборы, переплата окажется в разы выше лизинга.

Начальник сектора развития кредитования и страхования "ОТП Банк" Игорь Жмуренко отмечает: чаще всего банки при оформлении подобных кредитов требуют провести экспертную оценку авто, соответствие машины критериям по возрасту и пробегу, оформить залог, страховку, нотариально заверить договор и внести залог – от 20% от стоимости авто. Причем в банке могут не дать кредит, если официальный доход клиента меньше 15 тыс. грн в месяц.

Новости
Кредит под 600%: как украинцы теряют все из-за "беспроцентных займов"

К примеру, если взять авто Chevrolet Orlando по средней по рынку ставке на три года, ежемесячно придется платить 11,3 тыс. грн. Если же этот автомобиль взять в лизинг, платеж составит около 10,9 тыс. грн. Большая часть от указанных сумм будет уходить на обслуживание кредита и лизинга.

Однако, снизить ставку банки не могут, уверен Мазуренко. Причина – риски и инфляция. "Допустим, в прошлом году у нас была 13,7% инфляция. Вы, например, взяли кредит под 25% годовых в гривне. Но только инфляция съела почти 14% суммы. Остальные 11% - риски, услуги банка, содержание инфраструктуры и т.д. А знаете сколько людей не вернут кредит? Каждый второй. У нас в стране половина кредитов неработающие", - рассказывает Владимир Мазуренко.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр ЛитвинАлександр Литвин
Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Объекты
кредитАвтомобильавто
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги