Вложат $25 млн: в киевском отеле готовятся открыть крупное казино

В столичной гостинице Hilton Kyiv планируется открытие крупного казино на тысячу квадратных метров.

Об этом ThePage заявил сооснователь гостиницы и медиагруппу "1+1" Борис Фуксман.

По предварительным оценкам, инвестиции в оборудование составят от 20 до 25 миллионов долларов.

Однако это не единственный проект. Так, разрабатывается еще и подземное казино в этой же гостинице. Оно будет еще крупнее – около 2 тысяч квадратных метров. Только строительство обойдется в 5 миллионов долларов, а сколько понадобится на оборудование – пока неизвестно.

Напомним, что 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2285-д, который позволяет легализировать в Украине азартные игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский еще летом прошлого года заявил, что азартный бизнес будет легализован в Украине. Именно казино можно будет размещать в пятизвездочных отелях.

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