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16 января • обновлено в 11:13
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Власти засекретили цель визита Зеленского в Оман: появился эксклюзивный документ

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Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить OBOZREVATEL информацию о стоимости отдыха президента Владимира Зеленского в Омане.

Ведомство мотивировало это решение тем, что соответствующие данные якобы относятся к информации с ограниченным доступом и защищаются Конституцией, а также законами Украины. Об этом свидетельствует ответ ГПС на запрос OBOZREVATEL.

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В частности, OBOZREVATEL отправил Госпогранслужбе следующие вопросы:

  • сколько именно стоил перелет президента в Оман;

  • за чей счет финансировался перелет Зеленского и его охраны;

  • фамилии, должности и количество человек в официальной делегации президента, которая отправлялась и находилась с ним в Омане;

  • когда, где и по каким паспортами пересекали границу Зеленский и делегация во время поездки.

Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить информацию о стоимости отдыха Зеленского в Омане

Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить информацию о стоимости отдыха Зеленского в Омане

Однако представители Государственной пограничной службы отметили, что они не являются распорядителями запрашиваемой информации.

В ГПС также добавили, что они не имеют правовых оснований для предоставления данных о пересечении государственной границы.

Власти засекретили цель визита Зеленского в Оман

Власти засекретили цель визита Зеленского в Оман

Власти засекретили цель визита Зеленского в Оман

Власти засекретили цель визита Зеленского в Оман

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.

  • После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

  • В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.

  • Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой, специально под заказ).

  • Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.

  • Через пару дней после того, как Зеленский покинул страну, в Омане умер султан Кабус бен Саид, который руководил 50 лет (с 1970 года).

  • OBOZREVATEL писал, что в целом в этой истории есть много странных случайностей, которые могут указывать и на то, что президент Украины провел в арабской стране переговоры с руководством России по Донбассу.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Государственная пограничная служба Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Jorgen Gustav
Jorgen Gustav
С таким же успехом стоимость перелета президента можно было спросить у Спортлото. Как пограничники узнают стоимость перелета?
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