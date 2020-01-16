Власти засекретили цель визита Зеленского в Оман: появился эксклюзивный документ

Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить OBOZREVATEL информацию о стоимости отдыха президента Владимира Зеленского в Омане.

Ведомство мотивировало это решение тем, что соответствующие данные якобы относятся к информации с ограниченным доступом и защищаются Конституцией, а также законами Украины. Об этом свидетельствует ответ ГПС на запрос OBOZREVATEL.

В частности, OBOZREVATEL отправил Госпогранслужбе следующие вопросы:

сколько именно стоил перелет президента в Оман;

за чей счет финансировался перелет Зеленского и его охраны;

фамилии, должности и количество человек в официальной делегации президента, которая отправлялась и находилась с ним в Омане;

когда, где и по каким паспортами пересекали границу Зеленский и делегация во время поездки.

Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить информацию о стоимости отдыха Зеленского в Омане

Однако представители Государственной пограничной службы отметили, что они не являются распорядителями запрашиваемой информации.

В ГПС также добавили, что они не имеют правовых оснований для предоставления данных о пересечении государственной границы.

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