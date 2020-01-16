Власти засекретили цель визита Зеленского в Оман: появился эксклюзивный документ

Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить OBOZREVATEL информацию о стоимости отдыха президента Владимира Зеленского в Омане.
Ведомство мотивировало это решение тем, что соответствующие данные якобы относятся к информации с ограниченным доступом и защищаются Конституцией, а также законами Украины. Об этом свидетельствует ответ ГПС на запрос OBOZREVATEL.
В частности, OBOZREVATEL отправил Госпогранслужбе следующие вопросы:
сколько именно стоил перелет президента в Оман;
за чей счет финансировался перелет Зеленского и его охраны;
фамилии, должности и количество человек в официальной делегации президента, которая отправлялась и находилась с ним в Омане;
когда, где и по каким паспортами пересекали границу Зеленский и делегация во время поездки.
Государственная пограничная служба Украины отказалась предоставить информацию о стоимости отдыха Зеленского в Омане
Однако представители Государственной пограничной службы отметили, что они не являются распорядителями запрашиваемой информации.
В ГПС также добавили, что они не имеют правовых оснований для предоставления данных о пересечении государственной границы.
Власти засекретили цель визита Зеленского в Оман
Власти засекретили цель визита Зеленского в Оман
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленского жестко раскритиковали из-за его отдыха в пятизвездочном отеле на берегу Оманского залива на рождественские праздники.
После того, как разгорелся скандал, пресс-служба Зеленского заявила, что он встретился в Омане с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Они обсудили укрепление отношений между странами, сделав акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
В Украину Зеленский вернулся только в ночь на 9 января. Его самолет приземлился в Киеве в 02:37. При этом украинский самолет cо 167 пассажирами разбился в Иране утром 8 января.
Журналистка "Страны" Светлана Крюкова заявляла, что стоимость чартера у компании, услугами которой воспользовался Зеленский, составляет от 65 тысяч долларов (если в Маскат борт прилетел с пассажирами) и до 100 тысяч (если прилетел пустой, специально под заказ).
Также появилась информация о загадочном борте T7-GEM, который за последние дни осуществил ряд перелетов в Оман и Россию.
Через пару дней после того, как Зеленский покинул страну, в Омане умер султан Кабус бен Саид, который руководил 50 лет (с 1970 года).
OBOZREVATEL писал, что в целом в этой истории есть много странных случайностей, которые могут указывать и на то, что президент Украины провел в арабской стране переговоры с руководством России по Донбассу.
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