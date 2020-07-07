'Власти' Крыма признали плачевную ситуацию с качеством воды: из кранов течет глина с песком

В аннексированном Россией Крыму из-за засухи местные "власти" не справляются с подачей воды. Из-за этого в Симферополе из кранов в домах людей течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом.

"Вот такая вода в наших трубопроводах Симферополя. Чистим сетчатый фильтр в индивидуальном тепловом пункте. Жители микрорайона "Жигулина роща" повально жалуются на качество воды с кранов", – написал в Facebook Евгений Ковальский.

Проблемы с водой в Крыму Facebook

"Вода в Ялте на ТЭНе водонагревателя за год работы оставила такую накипь", – добавил Сергей Матвеевич.

Проблемы с водой в Крыму Facebook

Проблема настолько массовая, что чиновники даже не стали ее скрывать. В группе "Вода Крыма" в Facebook они фото оправдывались: все из-за усиленной добычи воды в подземных источниках.

"В связи с наступлением засушливого периода и малым количеством воды в водохранилищах, увеличилось количество забора воды из подземных источников. Увеличение объёмов и скоростей подачи воды привели к возникновению турбулентного режима движения воды и смыву продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей, которые были законсервированы до этого на 6 лет", – сказано в ответе.

Проблемы с водой в Крыму Facebook

Люди уверены, что им солгали. "Причем тут продукты коррозии, когда из труб поступает глина с песком. Это говорит о том, какого качества вода подается в сети", – парировал Ковальский.

"Удивительно, но "Вода Крыма" на этот раз не назвала жуть, текущую три недели из кранов горожан, нормой", – горько пошутила блогер Роксолана Крым в Twitter.

Проблемы с водой в Крыму Facebook

Она опубликовала несколько фото, которые показывают, какое качество воды в Симферопольском районе.

Качество воды в Крыму Роксолана Крым

Качество воды в Крыму Роксолана Крым

Качество воды в Крыму Роксолана Крым

Качество воды в Крыму Роксолана Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Симферополя пожаловались на ржавую воду в кранах. В предприятии "Вода Крыма" пояснили происходящее увеличением паводков, отметив, что вода якобы соответствует санитарным правилам и нормам.