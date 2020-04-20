"Власти" Крыма из-за карантина объявили россиян нежелательными гостями

"Власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что из-за угрозы коронавируса не хотят видеть на полуострове гостей из материковой части РФ.

Об этом сказал так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Twitter. Он пожаловался, что из-за карантина промышленность полуострова практически остановилась, а санатории закрыты.

Коронавирус в Крыму

"Работают только системообразующие предприятия. При этом предприятия сферы услуг и общепита, к сожалению, сегодня закрыты. Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам. Однако другого выхода нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и в целях отдыха. Все крымские санатории и все места отдыха закрыты", – сказал Аксенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму количество заболевших коронавирусом продолжает расти. При этом там нет аппаратов искусственной вентиляции легких, маски в дефиците, а сам полуостров уже давно превратился в "заповедник пенсионеров".

В аннексированном Крыму продолжается движение поездов по Керченскому мосту в Россию – несмотря на эпидемию коронавируса. При этом "власти" уже отказываются возвращаться деньги тем, кто хочет сдать билеты.