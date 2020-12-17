Власть за полгода не решила проблему долгов в "зеленой" энергетике, – Арахамия

Долги перед производителями зеленой электроэнергии достигли критической отметки, и власть так и не решила эту проблему даже после изменения законодательства, в частности сокращения "зеленых" тарифов.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы все вместе 6-7 месяцев назад голосовали (за законопроект №3658 о сокращении "зеленых" тарифов) и говорили, что в итоге все проблемы отрасли решили. Но сейчас мы видим долги, которые являются крупнейшими за все время существования индустрии в Украине", – сказал народный депутат.

Он отметил, что долги за "зеленую" электроэнергию – один из важнейших вопросов, который необходимо решить немедленно.

Напомним, что в середине ноября послы 11 стран (Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Турции, Великобритании), чей бизнес инвестировал в украинский сектор возобновляемой энергетики около 2 млрд евро, в общем письме призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить полное погашение долгов перед ними по "зеленому" тарифу, в частности, путем прямых выплат из бюджета и выпуска ОВГЗ.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой Закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги может быть погашено через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджет на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.