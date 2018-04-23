Как ударит по Украине повышение цены на газ: появился сценарий

Требование США о повышении цены на газ к европейскому уровню нельзя игнорировать, поскольку Украине нужно получать кредиты Международного валютного фонда, в который наибольший вклад вносят Соединенные Штаты.

Как пишет в своем блоге на "Обозревателе" председатель правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик, решение о цене на газ примет правительство с влиянием президента.

По мнению эксперта, средства МВФ дают возможность поддерживать экономику и в том числе и гривну.

"Если произойдет резкое повышение цен на энергоносители, это ударит не только по социально незащищенным слоям населения. Потому что на сегодняшний день люди зарабатывают не так много денег, и по большому счету это оттолкнет людей от действий власти. С другой стороны, не повысив цену, Украина может рисковать не получить следующее поступление от МВФ. В таком случае это тоже ударит по людям, поскольку будет падение курса гривны, уменьшение возможностей социальных выплат и т.д." - поясняет Боровик.

Он отметил, что здесь есть и обратная сторона медали.

Новости Украинцам озвучили неутешительный прогноз по ценам на газ

"Соединенные Штаты думают не только о том, чтобы в Украине были рыночные цены на газ, но и о будущем - свои поставки сжиженного газа, который должен быть конкурентным по сравнению с поставками, например, российского газа или газа из других источников. Рассчитав и возможные цены, по которым газ дойдет в Европу, и своих потенциальных покупателей, Соединенные Штаты смотрят на то, чтобы эти покупатели платили ту цену, которую этот товар будет стоить при доставке к покупателю. Условно говоря, если наш "Нафтогаз" будет собирать меньше средств, то у него будет меньше возможностей тратиться на альтернативные энергоносители, которые идут не из России. Этот аспект тоже нужно понимать", - пояснил Боровик.

В то же время он отметил проблемы с несоответствием стоимости газа и расходов на его доставку.

"На какой-то период, как многие эксперты и я в том числе предлагали, вы берете люфт времени, пока население поднимет свою платежеспособность, в настоящее время смотрите на цены на добычу плюс на доставку к потребителю и другие затраты, и выходите из цены того газа, который добывается из недр Украины. Тогда действительно эти тарифы покрывают расходы.

Если же идти, как сейчас, путем, условно говоря, единой цены, конечной - вот пришел газ из заграницы, вот наша добыча, мы ставим единую цену и по ней продаем газ населению, предприятиям - это другой подход. Тогда действительно эти цены не покрывают затрат", - резюмировал эксперт.

Как сообщал "Обореватель", 22 апреля Госдеп США призвал власти Украины более интенсивно проводить реформы, создать Антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ до уровня стран Европы.