Власть России заявила, что придумала решение проблемы с водой в Крыму: нужно 50 млрд

Российское правительство якобы подготовило "план надежного водоснабжения" оккупированного Крыма.

Как утверждает пропагандистское агентство ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 19 октября, объявил о планах проведения 14 мероприятий, среди которых якобы будет разработка новых источников воды.

"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей, большая часть – из федерального бюджета. Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки", – сказал он.

Мишустин уверен, что реализация этого плана якобы позволит обеспечить оккупированный полуостров "качественным водоснабжением".

Как писал OBOZREVATEL, главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы, а в случае отказа владельцев – привлекать прокуратуру. Он назвал воду "стратегическим сырьем", которое не может быть в чьей-то собственности.

Ранее стало известно, что в Крыму из кранов продолжает течь ржавая жидкость вместо воды. Оккупанты ограничили водоснабжение для жителей полуострова.