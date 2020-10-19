Власть России заявила, что придумала решение проблемы с водой в Крыму: нужно 50 млрд
Оккупанты якобы разработали план из 14 пунктов
Планируется разработка новых источников воды на оккупированном полуострове
Мишустин верит, что РФ сможет обеспечить водой весь Крым
Российское правительство якобы подготовило "план надежного водоснабжения" оккупированного Крыма.
Как утверждает пропагандистское агентство ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 19 октября, объявил о планах проведения 14 мероприятий, среди которых якобы будет разработка новых источников воды.
"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей, большая часть – из федерального бюджета. Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки", – сказал он.
Мишустин уверен, что реализация этого плана якобы позволит обеспечить оккупированный полуостров "качественным водоснабжением".
Как писал OBOZREVATEL, главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы, а в случае отказа владельцев – привлекать прокуратуру. Он назвал воду "стратегическим сырьем", которое не может быть в чьей-то собственности.
Ранее стало известно, что в Крыму из кранов продолжает течь ржавая жидкость вместо воды. Оккупанты ограничили водоснабжение для жителей полуострова.