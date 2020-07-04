Пальчевский призвал власть увеличить покупательскую способность украинцев

Катерина Иванова Экономика 12:20, 4.07.2020

Украинская власть должна увеличить покупательную способность народа, ведь это главный маркер экономики любого государства.

Об этом в эфире передачи "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил лидер политической силы "Перемога" Андрей Пальчевский. По его словам, люди должны понимать, что у них есть накопления, которые можно тратить.

"Политики все время говорят про ВВП и другие показатели. Но для меня самый важный – это покупательная способность украинцев. Люди должны получать зарплаты и тратить их, тогда и экономика заработает. Власть должна увеличить покупательную способность украинцев", – уверен он.

Кроме того, Пальчевский раскритиковал то, каким образом сегодня украинское правительство распоряжается деньгами налогоплательщиков.

"Государство собирает деньги у народа, наполняет бюджет и передает своим людям. Через возврат НДС, отмены пошлин и так далее. Мы дошли до того, что чиновники будут давать гражданам только на оплату тарифов и немного на пропитание, чтобы заплатили в следующем месяце тоже", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнесмен Андрей Пальчевский начал формировать собственную политическую силу и заявил, что новая власть не оправдала возложенных на нее надежд.

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Экономика

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