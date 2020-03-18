Власть должна поддерживать горно-металлургический комплекс – Кинах

В условиях кризиса власти должны принять комплекс мер по поддержке горно-металлургического комплекса. Об этом заявил экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

По его мнению, в нынешних кризисных условиях власть должна принять антикризисную программу, которая будет предусматривать поддержку локомотивов отечественной экономики, одним из которых является горно-металлургическая отрасль. В частности, такая программа должна содержать уменьшение тарифов на транспортировку для предприятий отрасли, стимулирование внутреннего спроса на их продукцию.

"Горно-металлургический комплекс. Однозначно необходимо минимизировать такие затраты, которые касаются, например, тарифов на транспортные услуги, которые у нас как в портах, так и на "Укрзализныце" значительно выше, чем у наших конкурентов на рынках руды, металла. Во-вторых, необходимо заняться и повысить внутренний спрос на продукцию отрасли металлургического комплекса через серьезные инфраструктурные программы. Инфраструктура, строительство, металоемкие направления, требующие больших объемов металлопродукции. И таким образом за счет увеличения внутреннего спроса снизить последствия мировых кризисных явлений", – сказал Кинах.

Кроме того, он считает нужным обеспечить удешевление кредитных ресурсов для предприятий ГМК и установить минимальный таможенный тариф на ввоз импортного оборудования.

"Очень важно посмотреть и максимально отрабатывать систему доступа предприятий к оборотным ресурсам, оборотным средствам. И таким образом максимально создать ситуацию снижения стоимости доступа к кредитным ресурсам. Потому что на сегодняшний день она у нас зашкаливает по отношению к другим государствам. Необходимо посмотреть по таким направлениям, вопросам, как тот же критический импорт, который важен для выпуска конечной продукции. И в этих условиях формировать номенклатуру критического импорта", – отметил Кинах.

Напомним, согласно данным Госкомстата, по итогам 2019 года промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года.

Ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что концентрация Шахтоуправления "Покровское" "Метинвестом" позволит повысить добычу дефицитного в Украине коксового угля и развивать металлургию. По сообщениям СМИ, "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании, но для этого необходимо разрешение Антимонопольного комитета.

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