Владельцы перегруженных фур, которых Зеленский назвал "засранцами", уплатили 13,5 млн штрафов

Водители перегруженных фур, которых президент Владимир Зеленский ранее назвал "засранцами", уплатили в государственный бюджет 13,5 млн грн штрафов.

Об этом доложили во время традиционного селекторного совещания с президентом министр инфраструктуры Владислав Криклий и представитель Нацполиции, сообщает пресс служба Офиса президента.

"Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегрузки в которых были обнаружены на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Нацполиции сообщили, что уже составлено 194 протокола за нарушение карантина в общественных заведениях.

Что предшествовало

23 июня Зеленский обратился к дальнобойщикам и назвал "засранцами" тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.

Он опубликовал об этом видеоролик, который прислал в чат дальнобойщиков в Viber.

"Решили сделать пропускные пункты. Они их все равно объезжают. Оказалось, что они создали группу "ГВК Весовой контроль", в которой предупреждают, где можно ехать, а где контроль... Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы", – сказал Зеленский.

Он попросил водителей если не помогать, то хотя бы не мешать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая грузовик разрушил перегон моста через Алексеевский залив у Никополя. Заезд на эту переправу был разрешено только транспортным средствам весом менее 10 тонн, а вес фуры – примерно 35 тонн.

По состоянию на 6 июня за первые пять дней работы камеры автоматической фиксации превышения скорости на дорогах в Киеве зафиксировали 200 тысяч нарушений.