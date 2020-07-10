Владельцы перегруженных фур, которых Зеленский назвал "засранцами", уплатили 13,5 млн штрафов
Владельцы перегруженных фр уплатили штрафы.
Водители перегруженных фур, которых президент Владимир Зеленский ранее назвал "засранцами", уплатили в государственный бюджет 13,5 млн грн штрафов.
Об этом доложили во время традиционного селекторного совещания с президентом министр инфраструктуры Владислав Криклий и представитель Нацполиции, сообщает пресс служба Офиса президента.
"Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что недобросовестные перевозчики, перегрузки в которых были обнаружены на комплексах габаритно-весового контроля, уже заплатили почти 13,5 млн грн штрафа", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Нацполиции сообщили, что уже составлено 194 протокола за нарушение карантина в общественных заведениях.
Что предшествовало
23 июня Зеленский обратился к дальнобойщикам и назвал "засранцами" тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.
Он опубликовал об этом видеоролик, который прислал в чат дальнобойщиков в Viber.
"Решили сделать пропускные пункты. Они их все равно объезжают. Оказалось, что они создали группу "ГВК Весовой контроль", в которой предупреждают, где можно ехать, а где контроль... Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы", – сказал Зеленский.
Он попросил водителей если не помогать, то хотя бы не мешать.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая грузовик разрушил перегон моста через Алексеевский залив у Никополя. Заезд на эту переправу был разрешено только транспортным средствам весом менее 10 тонн, а вес фуры – примерно 35 тонн.
По состоянию на 6 июня за первые пять дней работы камеры автоматической фиксации превышения скорости на дорогах в Киеве зафиксировали 200 тысяч нарушений.