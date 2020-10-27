Владелец "Зе медиа" шел на выборы от партии, которая критикует "Слугу народа". Фотофакт

Владелец компании "Зе медиа" Владимир Татаренко баллотировался в Броварский городской совет на выборах-2020 от партии "Демократична Сокира", которая критикует "слуг народа".

Об этом стало известно с информации на странице партии в Facebook. Отметим, что "Зе медиа" была организатором опроса президента, который проводили в день выборов – 25 октября.

"Мы получили информацию, что один из кандидатов от нашей партии в Броварский городской совет является директором фирмы, которая получила заказ на проведение преступного "опроса Зеленского". Кандидат заключил эту сделку уже после своего выдвижения от "Демократичной Сокири" и не сообщил своему руководству о заключении договора с партией "Слуга народа", чем нарушил все моральные принципы нашей партии и подставил под угрозу все наши действия в течение последнего года и самое главное – нашу репутацию", – сказано в сообщении.

Отмечается, что броварскую ячейку партии ликвидировали и всех членов распустили.

Броварскую ячейку партии распускают Facebook "Демократичної Сокири"

Ранее OBOZREVATEL установил, что Татаренко владеет "Зе медиа". Компания была создана 13 лет назад, но получать доход стала только после того, как Владимира Зеленский стал президентом.

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