Главная Новости
31 января • обновлено в 12:02
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Богатейший человек в мире заработал $13 млрд за 15 минут

1.2т
Читать материал на украинском

Глава Amazon Джефф Безос за 15 минут разбогател на $13 млрд и теперь состояние американского бизнесмена оценивается в $129,5 млрд.

Таким образом, миллиардер укрепил лидерские позиции в рейтинге самых богатых людей планеты. Об этом сообщает Bloomberg.

Увеличить состояние Безосу позволили акции Amazon, которые выросли на 12% – до $2100 после публикации компанией отчета за четвертый квартал 2019 года.

Новости
Из-за Apple и Amazon: миру предрекли новый всеобъемлющий экономический кризис

Показатели Amazon превзошли прогнозы аналитиков. В частности, чистая прибыль компании в конце 2019 года выросла до $3,3 млрд при выручке в $87,4 млрд.

Миллиардер укрепил лидерские позиции в рейтинге самых богатых людей планеты

Миллиардер укрепил лидерские позиции в рейтинге самых богатых людей планеты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сооснователь Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей планеты – впервые за семь лет существования рейтинга миллиардеров.

Десять богатейших людей планеты за один день обеднели почти на $18 млрд, когда в США рекордно обвалились индексы фондовых бирж.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Виктор Калиненко
Персона
Джефф Безос
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
5
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги