Богатейший человек в мире заработал $13 млрд за 15 минут

Глава Amazon Джефф Безос за 15 минут разбогател на $13 млрд и теперь состояние американского бизнесмена оценивается в $129,5 млрд.

Таким образом, миллиардер укрепил лидерские позиции в рейтинге самых богатых людей планеты. Об этом сообщает Bloomberg.

Увеличить состояние Безосу позволили акции Amazon, которые выросли на 12% – до $2100 после публикации компанией отчета за четвертый квартал 2019 года.

Показатели Amazon превзошли прогнозы аналитиков. В частности, чистая прибыль компании в конце 2019 года выросла до $3,3 млрд при выручке в $87,4 млрд.

Миллиардер укрепил лидерские позиции в рейтинге самых богатых людей планеты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сооснователь Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей планеты – впервые за семь лет существования рейтинга миллиардеров.

Десять богатейших людей планеты за один день обеднели почти на $18 млрд, когда в США рекордно обвалились индексы фондовых бирж.

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