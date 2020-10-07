Вкладчикам обанкротившейся "Аркады" вернули более 70 млн грн: как получить свои деньги

Фонд гарантирования вкладов выплатил более 70 млн грн вкладчикам обанкротившегося банка "Аркада".

Как сообщила пресс-служба Фонда, такие выплаты продолжаются по договорам вкладов и счетом в банке независимо от даты их окончания. Максимальная сумма составляет 200 тыс. грн.

Выплата средств осуществляется в соответствии с общим реестром вкладчиков "Аркады". Согласно этому перечню, фонд выплатит владельцам 4,6 тыс. счетов около 257 млн грн.

Что сделать, чтобы вернуть свои деньги

Для получения средств вкладчики могут обратиться с документом, удостоверяющим личность, а также идентификационным номером к любому из банков-агентов. В частности, Кредобанку, Правэкс Банку, Альфа-Банку, Укргазбанку, ПУМБу, Таскомбанку, Идея Банку, банку "Пивденный", ПриватБанку, Универсал Банку или Ощадбанку.

Что касается требований вкладчиков, превышающих гарантированную сумму, и обращений от других кредиторов банка, они принимаются с 1 по 30 октября 2020-го. Для этого нужно направить письменное заявление кредитора или подать требования непосредственно в банке.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов начал возмещение средств вкладчикам банка "Аркада" 30 сентября.

Что этому предшествовало

Банк "Аркада" через ООО "Аркада-строительство" за деньги частных инвесторов строил в Киеве три жилых комплекса – ЖК "Эврика" в Голосеевском районе Киева, ЖК "Патриотика" и ЖК "Патриотика на озерах" в Дарницком районе.

За квартиры в них 13 тысяч семей заплатили 100% стоимости. Однако строительство проинвестированных домов постепенно остановилось на протяжении 2018-2019 годов.

Все это время инвесторы устраивали митинги, пытаясь привлечь к проблеме внимание КГГА и Нацбанка.

25 августа Нацбанк признал "Аркаду" неплатежеспособным банком, поскольку его капитал упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.

В НБУ уточнили, что капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка на улице Ольгинской в Киеве.

Банк предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком, и потерял ее по причине несвоевременного обслуживания долга застройщиком.

По данным НБУ, на момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания превышала 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка).

В НБУ заверили, что более 90% вкладчиков "Аркады" (более 5 тысяч лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL: