Вкладчикам банка 'Аркада' начали выплату денег: как получить

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал возмещение средств вкладчикам банка "Аркада".

Речь идет о возмещении по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета в пределах 200 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Выплаты производятся через отделения банков-агентов Фонда: Ощадбанка, Приватбанка, Правэкс-Банка, Альфа-Банка, Кредо-Банка, Укргазбанка, ПУМБа, ТАСкомбанка, банка "Південний", Универсал банка, Идея Банка.

В ФГВФЛ отметили, что для получения средств вкладчикам необходимо обратиться к любому из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка с рынка. Однако не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке.

Что этому предшествовало

Банк "Аркада" через ООО "Аркада-строительство" за деньги частных инвесторов строил в Киеве три жилых комплекса – ЖК "Эврика" в Голосеевском районе Киева, ЖК "Ппатриотика" и ЖК "Патриотика на озерах" в Дарницком районе.

За квартиры в них 13 тысяч семей заплатили 100% стоимости. Однако строительство проинвестированных домов постепенно остановилось на протяжении 2018-2019 годов.

Все это время инвесторы устраивали митинги, пытаясь привлечь к проблеме внимание КГГА и Нацбанка.

25 августа Нацбанк признал "Аркаду" неплатежеспособным банком, поскольку его капитал упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.

В НБУ уточнили, что капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным из-за потери основного актива – здания главного офиса и земельного участка на улице Ольгинской в Киеве.

Банк предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком, и потерял ее по причине несвоевременного обслуживания долга застройщиком.

По данным НБУ, на момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания превышала 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка).

В НБУ заверили, что более 90% вкладчиков "Аркады" (более 5 тысяч лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 тысяч гривен.

При этом более крупные вклады будут возмещены в пределах указанной суммы. Всего ФГВФЛ обеспечит выплату гарантированной суммы в объеме 285 млн грн.

Регулятор отметил, что вывод финучреждения с рынка не связан с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

В конце августа правоохранители открыли уголовное производство относительно возможной растраты 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

Позже президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении денег из фондов финансирования строительства жилых комплексов.

По данным следствия, в июне 2018 глава правления банка вместе присвоил 50 млн гривен из фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "патриотика". Эти деньги были выданы в виде кредита подконтрольным голове компаниям (они не имели отношения к строительству).

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