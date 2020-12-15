Дети прогрессивных социалистов требуют деньги вперед. Опубликован иск Витренко

Опубликован судебный иск бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Юрия Витренко о требовании выплатить ему 94 млн гривен премии.

OBOZREVATEL располагает полным текстом документа, который был передан в Печерский суд. Ответчиком по иску значится НАК "Нафтогаз-України".

О том, что Витренко решил через суд потребовать начислить ему премию стало известно 12 декабря. В то же время вскрылся и конфликт интересов экс-менеджера НАК: оказалось, что Витренко является также одним из кандидатов на должность министра энергетики. По информации СМИ, в связи с этим Офис президента Украины поручил "Нафтогазу" подготовить платежку для выплаты бывшему топ-менеджеру премии в размере 94 млн грн.

В ОПУ считают, что выплата премии в размере 94 млн гривен позволит бывшему топ-менеджеру получить желаемые деньги, не дожидаясь решения суда. Правда, в ОПУ не прокомментировали, как вся страна может жить на 8-12 тыс грн, а будущему министру мало и 50 тыс грн, и он требует выплаты премии, не заслуженной по мнению НАК.

В мае 2018 года Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Общий объем выплат на уровне 1% суммы выигрыша составил – $46,3 млн (из них налог на доходы физических лиц и другие сборы – $9 млн).

В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. В том числе 261 млн грн получил глава правления НАК Андрей Коболев.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению Набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из ситуации.

OBOZREVATEL официально обращается к г-ну Витренко с просьбой прокомментировать, комфортно ли ему требовать 94,3 млн грн премии в период, когда врачи в ковидных отделениях не могут получить даже 3 тыс. надбавки за работу в критичных условиях, не говоря уже про троекратное повышение заработной платы. И достойно ли требовать премию за доведения компании до перманентных убытков.

Напомним, чистый консолидированный убыток НАК за январь-сентябрь 2020 года составил 17 млрд грн. В то же время председателю правления компании Андрею Коболеву начислили 229 млн грн премии.

При этом убыточным НАК "Нафтогаз" стала, в том числе, в результате работы самого Витренко (за 9 месяцев 2020 года убыток составил 600 млн долларов).

В мае впервые сам Витренко сообщил о своем увольнении из "Нафтогаза" через 2 месяца. Он также заявил, что его уволил Коболев, которому он помогал создавать имидж за деньги компании.