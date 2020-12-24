Витренко призвала назначить сына премьером и захотела объединиться с Россией

Лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины", народный депутат II и III созывов Наталья Витренко заявила, что ее сын Юрий Витренко сможет стать успешным премьер-министром, а также призвала объединиться с Россией.

"Я глубоко убеждена, что знания, профессионализм и высокая ответственность за порученное дело моего сына пригодятся нашей стране и он будет успешным то ли министром энергетики, то ли премьер-министром правительства", – сообщила Витренко на YouTube в видео "Мать за сына – пощечина лжецам, подонкам, коррупционерам".

Она признала, что ее взгляды на политику и экономику расходятся с виденьем сына, однако в "судьбоносный для страны момент" необходимо оценивать пригодность человека на пост министра по профессиональным качествам.

По словам Витренко, в Верховной Раде при рассмотрении кандидатуры ее сына не было и близко объективной оценки профессионализма Юрия.

Лидер "Прогрессивной социалистической партии" подчеркнула, что для расцвета Украине нужно объединиться с Россией и бывшими республиками СССР. Также она призвала национализировать экономику и переходить к модели дорогой рабочей силы.

"Я очень хочу, чтобы был новый союз, новый Евразийский союз. Чтобы Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Россия и другие республики бывшего Советского союза. Чтобы мы получили мощнейшее объединение. Перспективное, растущее", – резюмировала Витренко.

Напомним, Юрий Витренко должен был стать вице-премьер-министром и министром энергетики, но 17 декабря Верховная Рада Украины провалила его назначение. До этого профильный комитет отклонил кандидатуру Витренко.

Собеседники OBOZREVATEL в Кабмине сообщали, что бывший топ менеджер "Нафтогаза" накануне голосования получил премию на свой счет в Ощадбанке – 7,290 млн долларов "чистыми" (без учета налогов) – это около 170 млн грн.

Как удалось узнать от собеседников во фракции "Слуга народа", информация о том, что бывший менеджер "Нафтогаза", который судится с экс-работодателем за премию, может занять кресло министра энергетики, вызвала бурную реакцию. Часть энергетических компаний, а вместе с ними и приближенные нардепы не поддерживали кандидатуру Витренко.

Также Витренко заявил, что получил государственные облигации на 4 млн долларов, чтобы устранить конфликт интересов при его назначении министром. Таким образом, он не только получил огромную премию, но еще и заработает проценты на ней.

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