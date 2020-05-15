Витренко заявил, что "Нафтогаз" убыточный без денег "Газпрома"

НАК "Нафтогаз" имеет 5 миллиардов гривен ущерба, если отнять прибыль от транзита газа, полученную от "Газпрома".

Об этом заявил в эфире "24 канала" исполнительный директор компании Юрий Витренко, который недавно сообщил о своем сокращении.

По его словам, сейчас говорят о том, что "Нафтогаз" изменился, стал прибыльным, донором бюджета, а не черной дырой, однако это не совсем так.

Витренко считает, что если отнять финансовый результат направления, за которое он отвечает, – транзит газа, отношения с "Газпромом" – то у остатка "Нафтогаза" есть огромный ущерб. И добавил, что ситуация ухудшилась в 2019 году.

"То есть по моему направлению – отношения с "Газпромом" – 68 млрд гривен прибыли, они перекрывают этот убыток в 5 млрд остатка "Нафтогаза". Но это ненормально, когда после десятикратного повышения цен крупнейшая государственная компания в Украине имеет 5 миллиардов убытков", – пояснил Витренко.

Исполнительный директор НАК отметил, что в компании произошли серьезные изменения. По его мнению, именно это и было тем, что вытянуло всю энергетическую сферу и "Нафтогаз" из этой ямы.

Коболев и Витренко

"Если раньше в среднем 5 миллиардов долларов в год шло из "Нафтогаза" в "Газпром" – как разница между деньгами, которые мы получили от "Газпрома" за транзит и платили ему за импортируемый газ, – то после изменений, которые сделала наша команда с помощью всей Украины и международных партнеров, в среднем мы получали больше за транзит на 500 миллионов долларов, чем мы платили за весь импортированный газ. То есть это и были те деньги, благодаря которым мы показывали результат, реформы", – прокомментировал Витренко.

Он, в частности, отметил, что были и менее масштабные, но положительные изменения. Например, команда Олега Прохоренко увеличила добычу газа за несколько лет на 1 млрд кубов.

"У нас рекордное падение добычи за 20 лет было в 2019 году. И это доказывает нам, что все эти изменения, которые мы делаем, они не являются невозвратными, их можно вернуть, к сожалению. Поэтому мы как общество должны всегда давить на власть", – считает Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно исполнительный директор "Нафтогаза" сообщил, что его должность сокращают. Зато в компании прокомментировали, что причиной такого шага стала оптимизация организационной структуры "Нафтогаза".