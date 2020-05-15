Главная Новости
15 мая • обновлено в 11:59
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Витренко заявил, что "Нафтогаз" убыточный без денег "Газпрома"

5.1т
Читать материал на украинском

НАК "Нафтогаз" имеет 5 миллиардов гривен ущерба, если отнять прибыль от транзита газа, полученную от "Газпрома".

Об этом заявил в эфире "24 канала" исполнительный директор компании Юрий Витренко, который недавно сообщил о своем сокращении.

По его словам, сейчас говорят о том, что "Нафтогаз" изменился, стал прибыльным, донором бюджета, а не черной дырой, однако это не совсем так.

Витренко считает, что если отнять финансовый результат направления, за которое он отвечает, – транзит газа, отношения с "Газпромом" – то у остатка "Нафтогаза" есть огромный ущерб. И добавил, что ситуация ухудшилась в 2019 году.

"То есть по моему направлению – отношения с "Газпромом" – 68 млрд гривен прибыли, они перекрывают этот убыток в 5 млрд остатка "Нафтогаза". Но это ненормально, когда после десятикратного повышения цен крупнейшая государственная компания в Украине имеет 5 миллиардов убытков", – пояснил Витренко.

Исполнительный директор НАК отметил, что в компании произошли серьезные изменения. По его мнению, именно это и было тем, что вытянуло всю энергетическую сферу и "Нафтогаз" из этой ямы.

Коболев и Витренко

Коболев и Витренко

"Если раньше в среднем 5 миллиардов долларов в год шло из "Нафтогаза" в "Газпром" – как разница между деньгами, которые мы получили от "Газпрома" за транзит и платили ему за импортируемый газ, – то после изменений, которые сделала наша команда с помощью всей Украины и международных партнеров, в среднем мы получали больше за транзит на 500 миллионов долларов, чем мы платили за весь импортированный газ. То есть это и были те деньги, благодаря которым мы показывали результат, реформы", – прокомментировал Витренко.

Он, в частности, отметил, что были и менее масштабные, но положительные изменения. Например, команда Олега Прохоренко увеличила добычу газа за несколько лет на 1 млрд кубов.

"У нас рекордное падение добычи за 20 лет было в 2019 году. И это доказывает нам, что все эти изменения, которые мы делаем, они не являются невозвратными, их можно вернуть, к сожалению. Поэтому мы как общество должны всегда давить на власть", – считает Витренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно исполнительный директор "Нафтогаза" сообщил, что его должность сокращают. Зато в компании прокомментировали, что причиной такого шага стала оптимизация организационной структуры "Нафтогаза".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги