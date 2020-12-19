Витренко после провального голосования в Раде объявил о второй попытке стать министром

Мирослав Семенюк Экономика 14:03, 19.12.2020 Обновлено: 14:18, 19.12.2020

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который 17 декабря не был назначен первым вице-премьером – министром энергетики Украины, будет продолжать борьбу за место в правительстве.

Как сказал Витренко в интервью YouTube-каналу Сергея Лещенко, первой его эмоцией после неудачного голосования в Верховной Раде было облегчение.

"Но потом я понял, что это, скорее всего, так легко не закончится. Имеется ввиду, что президент настроен стратегически и по-бойцовски. А потом уже и я начал думать, что не нужно сдаваться, особенно учитывая, что каких-то аргументов серьезных, почему я являюсь неподходящей кандидатурой, я не услышал в зале от депутатов", – отметил экс-чиновник.

По его словам, президент Владимир Зеленский и фракция "Слуга народа" заверили, что будут предлагать кандидатуру Витренко повторно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Раде не хватило 40 голосов для назначения Юрия Витренко вице премьер-министром – министром энергетики. Ранее профильный комитет отклонил его кандидатуру.

Сам бывший менеджер "Нафтогаза" во время своего выступления в Раде заявил, что ему предложили должность, учитывая его эффективную работу в НАК. Стоит отметить, что убыточным "Нафтогаз" стал, в частности, в результате работы самого Витренко (за 9 месяцев 2020 года убыток составил 600 млн долларов).

По информации источников, сейчас рассматривается вопрос временного назначения Витренко и.о. министра энергетики.

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