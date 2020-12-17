Витренко получит от "Нафтогаза" гособлигации на $4 млн

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко получит государственные облигации на 4 млн долларов для устранения конфликта интересов перед возможным назначением на должность министра энергетики.

"Я не получал никаких денег. Соглашение с "Нафтогазом" предусматривает, что вся сумма уже направлена в бюджет. Я взамен получаю долгосрочные гривневые облигации, причем я не требую выплаты штрафов за несвоевременную выплату премии", – отметил Витренко на заседании парламентского комитета по энергетике и ЖКХ в четверг, 17 декабря.

"Витренко претендует на получение чуть более 4 млн долларов. И этот вопрос с иском должен быть решен до назначения, иначе возникает конфликт интересов", – заявил источник во фракции "Слуга народа". Об этом сообщает "Украинская правда".

Однако будущий чиновник не будет забирать эти средства, а отдаст их государству в долг. Таким образом между Витренко и "Нафтогазом" подписывается договор подобный мировому соглашению.

"Фактически получается, что Витренко уже передал в бюджет свою премию, в уплаченных "Нафтогазом" дивидендах. Теперь же он за это получит ОВГЗ, выплаты по которым наступают через четыре года. Он это объяснил и Разумкову на встрече, когда тот начал намекать на конфликт интересов", – отметили в "Слуге народа".

О том, что бывший топ-менеджер НАК решил через суд требовать начислить ему премию, стало известно 12 декабря. В то же время раскрылся и конфликт интересов: оказалось, что Витренко также оказался одним из кандидатов на должность министра энергетики.

По информации СМИ, поэтому Офис президента Украины поручил "Нафтогазу" подготовить платежку для выплаты бывшему топ-менеджеру премии в размере 94 млн грн.

Что предшествовало

В мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Общий объем выплат на уровне 1% суммы выигрыша составил $46,3 млн (из них налог на доходы физических лиц и другие сборы – $9 млн).

В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. В том числе 261 млн грн получил глава правления НАК Андрей Коболев.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из ситуации.

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