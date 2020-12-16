Витренко победил в войне с "Нафтогазом" за $4 млн премии, – СМИ

Набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплате бывшему исполнительному директору НАК Юрию Витренко премии в размере 4 млн долларов за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом заседания. "Такое решение было принято вчера (14 декабря. - Ред.)", – сказал один из собеседников агентства.

Отмечается, что таким образом был снят конфликт интересов при возможном назначении Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики.

О том, что бывший топ-менеджер НАК решил через суд потребовать начислить ему премию стало известно 12 декабря. В то же время вскрылся и конфликт интересов экс-менеджера НАК: оказалось, что Витренко является также одним из кандидатов на должность министра энергетики. По информации СМИ, в связи с этим Офис президента Украины поручил "Нафтогазу" подготовить платежку для выплаты бывшему топ-менеджеру премии в размере 94 млн грн.

Что предшествовало

В мае 2018 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн за их вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Общий объем выплат на уровне 1% суммы выигрыша составил $46,3 млн (из них налог на доходы физических лиц и другие сборы – $9 млн).

В 2018 году была выплачена первая часть премий на сумму $20,7 млн (541 млн грн). Эта сумма соответствовала 1% объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год. В том числе 261 млн грн получил глава правления НАК Андрей Коболев.

Остальная часть премий, как планировалось согласно решению набсовета, должна выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша. В конце 2019 года "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд, однако президент Владимир Зеленский в середине января счел неправильными такие высокие премии и попросил тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука предложить выход из ситуации.