Витренко на должности министра будет получать зарплату в 81 раз меньше, чем в 'Нафтогазе'

Временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко будет получать в Кабмине зарплату, которая в 81 раз меньше, чем его оклад в "Нафтогазе".

Об этом OBOZREVATEL узнал, проанализировав декларацию Витренко, которую он впервые показал 21 декабря. По закону, он обязан был раскрыть свои доходы как претендент на кресло министра энергетики. Отметим, что 17 декабря Рада провалила его назначение – голосов не хватило. Впрочем, в понедельник Кабмин на внеочередном заседании назначил Витренко первым заместителем министра энергетики, что в отсутствие самого министра делает его и.о. главы ведомства.

Судя по его декларации, заработная плата на должности исполнительного директора НАК составляла 4,4 млн грн в месяц. В то же время, его предшественница на должности Ольга Буславец зарабатывала около 54 тысяч гривен.

Таким образом, зарплата Витренко в "Нафтогазе" была в 81 раз выше, чем его оклад в министерском кресле.

Отметим, что в 2019 году он получил 53,3 млн гривен зарплаты в НАК.

Ранее Витренко заявил, что получит государственные облигации на 4 млн долларов, чтобы устранить конфликт интересов при его назначении министром. Таким образом, он не только получит огромную премию, но еще и заработает проценты на ней.

Как удалось узнать OBOZREVATEL от собеседников во фракции "Слуга народа", информация о том, что бывший менеджер "Нафтогаза", который судится с экс-работодателем за премию, претендует на кресло министра энергетики, вызвала бурную реакцию. Часть энергетических компаний, а вместе с ними и приближенные нардепы не поддерживали Витренко.

Его кандидатуру отклонил даже профильный комитет. Что закономерно привело к провалу голосования в парламенте.