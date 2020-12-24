Витренко может стать новым премьером уже в 2021 году: эксперт дал прогноз
Украинское правительство, скорее всего, получит нового премьер-министра уже в 2021 году. Главной кандидатурой на эту должность якобы рассматривается исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.
"Я думаю, в начале 2021 года правительство будет иметь нового премьера. И сейчас на эту должность, как в примерочной в супермаркете, примеряют Витренко. Я делаю такой вывод из того, насколько быстро его затолкали на должность временно исполняющего обязанности министра энергетики", – заявил в эфире "Эспрессо" директор Института мировой политики Евгений Магда.
По его словам, энергетика сейчас – не только кровь экономики, но и важный фактор управления. Магда считает, что Витренко станет ответом на обвал рейтингов всех представителей власти: президента, правительства и парламента.
"Его "обкатывают". И он со своей стороны, если хочет стать премьером, должен будет давать какие-то обязательства… Если премьер успешно будет работать, если работу правительства граждане успешно будут чувствовать в своих кошельках и холодильниках, то рейтинг такого политика очень быстро вырастет", – резюмировал Магда.
Напомним, Юрий Витренко должен был стать вице-премьер-министром и министром энергетики, но 17 декабря Верховная Рада Украины провалила его назначение. До этого профильный комитет отклонил кандидатуру Витренко.
Собеседники OBOZREVATEL в Кабмине сообщали, что бывший топ менеджер "Нафтогаза" накануне голосования получил премию на свой счет в Ощадбанке – 7,290 млн долларов "чистыми" (без учета налогов) – это около 170 млн грн.
Как удалось узнать от собеседников во фракции "Слуга народа", информация о том, что бывший менеджер "Нафтогаза", который судится с экс-работодателем за премию, может занять кресло министра энергетики, вызвала бурную реакцию. Часть энергетических компаний, а вместе с ними и приближенные нардепы не поддерживали кандидатуру Витренко.
Также Витренко заявил, что получил государственные облигации на 4 млн долларов, чтобы устранить конфликт интересов при его назначении министром. Таким образом, он не только получил огромную премию, но еще и заработает проценты на ней.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Опубликован полный текст заявления Витренко в Печерский суд с требованием о выплате премии.
В своей декларации Витренко указывал, что зарабатывал в "Нафтогазе" 4,4 млн гривен в месяц.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что альтернативы Витренко на должности министра энергетики нет.
Кабинет министров Украины 21 декабря назначил Юрия Витренко и.о. министра энергетики.