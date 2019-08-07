Витренко может стать новым премьер-министром Украины: кто он такой

Новым премьер-министром Украины может стать исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В частности, об этом уже заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который поддерживал Владимира Зеленского в президентской кампании, говорится в публикации OBOZREVATEL.

"В фаворитах гонки – Юрий Витренко и Алексей Гончарук (замглавы Офиса президента по экономическим вопросам. – Ред.)", – отметил Коломойский.

Позже новоизбранный народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия озвучил шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра, где также фигурировало имя исполнительного директора "Нафтогаза".

"У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев (председатель правления НАК "Нафтогаз Украины". – Ред.), Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован (заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ. – Ред.)", – отмечал Арахамия.

Юрий Витренко родился 17 сентября 1976 года в Киеве. Отец – Витренко Юрий Николаевич – кандидат экономических наук, доцент. Мать – Наталия Витренко – украинский политик, лидер Прогрессивной социалистической партии, народный депутат II и III созывов.

В 1992-1993 гг. – занимал должность аналитика в Украинской финансовой группе.

В 1995-1996 гг. – работал в ПАО "Укринбанк" в должности специалиста 2-й категории управления внешнеэкономической деятельности международных расчетов.

В 1998-2002 гг. – занимал различные должности в подразделении менеджмент-консалтинга ведущей международной компании в сфере предоставления аудиторских и консультационных услуг PricewaterhouseCoopers (Coopers & Lybrand до слияния с Price Waterhouse).

С 2002 года – принимал участие в проекте по разработке стратегии НАК "Нафтогаз Украины" и проекте по созданию вертикально-интегрированной нефтяной компании как помощник заместителя председателя правления.

В 2004-2005 гг. – занимал должности начальника Управления планирования финансово-хозяйственной деятельности, начальника Управления корпоративных финансов, заместителя начальника Департамента экономики и ценовой политики "Нафтогаза".

В 2005-2006 гг. – работал в инвестиционно-банковском подразделении лондонского отделения банка Merrill Lynch.

В 2006-2007 гг. – стал советником, а затем главным советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В 2008-2010 гг. – занимал должность старшего вице-президента и главного операционного директора фонда частных инвестиций "Амстар Европа".

В 2008-2014 гг. – был приглашен выступить как один из организаторов реструктуризации международных долгов НАК "Нафтогаз Украины" в должности внештатного советника председателя правления.

В 2010 году – учредил инвестиционную компанию AYA Capital.

В 2018 году – был назначен на должность исполнительного директора "Нафтогаза".

Новым премьер-министром Украины может стать исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко Facebook Юрия Витренко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что премьер-министром будет профессиональный экономист без опыта в большой политике. При этом в партии "Слуга народа" также назвали нескольких кандидатов на этот пост.

По неофициальной информации, главным претендентом на пост премьер-министра Украины является заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!