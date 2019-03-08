Виноват Крымский мост: на оккупированном Россией полуострове взлетели цены на квартиры

В оккупированном Россией Крыму за последний год увеличилась цена на квартиры на вторичном рынке на 14%, до 92 тыс. руб. (37 тыс. грн) за кв. м. Эксперты связали ситуацию с запуском незаконного Крымского моста.

Как сказано в материале "Коммерсанта", с 2014 года с момента аннексии полуострова по текущий момент цены на жилье увеличились на 44%.

Отмечается, что сразу после аннексии Крыма на вторичном рынке жилья цены резко выросли, а потом так же упали.

"Теперь тренд опять поменялся и темпы роста оказались вдвое выше, чем в Москве — самом капиталоемком рынке недвижимости в стране. Среди факторов, способствовавших подорожанию квартир в Крыму эксперты называют открытие моста на полуостров", - сказано в материале.

Отмечается, что стоимость недвижимости в Крыму заметно увеличилась в 2014–2015 годах из-за специфики рынка: традиционно цена квартир в регионе номинировалась в долларах, и резкое обесценивание рубля способствовало подорожанию. В итоге через два года аннексии стоимость вторичной недвижимости в Крыму достигла пика — 105,7 тыс. руб. (42 тыс. грн), увеличившись на 66%.

По данным экспертов, заметный рост стоимости жилья начался в последний год. Аналогичный тренд заметили и другие участники рынка. Представитель ANG Partner Мария Татаренко связывает это с заметным оживлением спроса, происшедшим на фоне открытия сообщения по Крымскому мосту. На такие события рынок недвижимости традиционно реагирует с опозданием.

Крымский мост most.life

Как сообщал OBOZREVATEL, сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича – Александр – продал свою последнюю недвижимость в оккупированном Крыму. Речь идет о крупном пляжном павильоне в Ялте.

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