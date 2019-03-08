|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Виноват Крымский мост: на оккупированном Россией полуострове взлетели цены на квартиры

38тЧитать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму за последний год увеличилась цена на квартиры на вторичном рынке на 14%, до 92 тыс. руб. (37 тыс. грн) за кв. м. Эксперты связали ситуацию с запуском незаконного Крымского моста.

Как сказано в материале "Коммерсанта", с 2014 года с момента аннексии полуострова по текущий момент цены на жилье увеличились на 44%.

Отмечается, что сразу после аннексии Крыма на вторичном рынке жилья цены резко выросли, а потом так же упали.

"Теперь тренд опять поменялся и темпы роста оказались вдвое выше, чем в Москве — самом капиталоемком рынке недвижимости в стране. Среди факторов, способствовавших подорожанию квартир в Крыму эксперты называют открытие моста на полуостров", - сказано в материале.

Отмечается, что стоимость недвижимости в Крыму заметно увеличилась в 2014–2015 годах из-за специфики рынка: традиционно цена квартир в регионе номинировалась в долларах, и резкое обесценивание рубля способствовало подорожанию. В итоге через два года аннексии стоимость вторичной недвижимости в Крыму достигла пика — 105,7 тыс. руб. (42 тыс. грн), увеличившись на 66%.

Новости
"Завис в воздухе": опубликованы свежие фото Крымского моста

По данным экспертов, заметный рост стоимости жилья начался в последний год. Аналогичный тренд заметили и другие участники рынка. Представитель ANG Partner Мария Татаренко связывает это с заметным оживлением спроса, происшедшим на фоне открытия сообщения по Крымскому мосту. На такие события рынок недвижимости традиционно реагирует с опозданием.

Крымский мост

Крымский мост

most.life

Как сообщал OBOZREVATEL, сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича – Александр – продал свою последнюю недвижимость в оккупированном Крыму. Речь идет о крупном пляжном павильоне в Ялте.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
32
23
Смешно
5
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Удивительно, спрос растет в "проблемном", "безлюдном", "тоталитарном" Крыму, где якобы уже камни с неба падают. Не страшно такое писать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Троллеферма оторвитесь от методичек и поздравьте сегодня хотя бы "крымняшу"- Николай 2-й(раз речь о крыме)!! Но главное и обязательно поздравьте ботоксную Путану и подарите лабутены с корнишонами и банку отборного ботокса на пару килограммов!! Даже присоединюсь к поздравлению надеюсь Путана будет довольна!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тинин Алексей
Тинин Алексей
Так выходит за коморку в Крыму можно купить 5 нищебродских шалашей в процветающей Богом забытой Хохляндии??? Так это перемога??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Бортнянський Андрій
Бортнянський Андрій
Тинин Алексей, лол)) брякнуло чмо которое за границу ездило максимум в омск,жрет блины с лопаты,запивая бояркой,да срать ходит на очко в мороз -40))) ах да забыл) весь мир вас отбросами считает))) кстати как там санкционочка?? рубль слышал опять в жопу полетел)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Тинин Алексей Сколько валежника собрал сегодня ась!!??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги