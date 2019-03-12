|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Всему виной решение КС: НАБУ закрыло еще одно резонансное дело об обогащении

1.9тЧитать материал на украинском

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство против бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в бюро. Речь идет о деле о незаконном обогащении на 89 млн гривен в связи с отменой уголовной ответственности за это преступление.

"Эпизод по незаконному обогащению закрыли, а все дело передали в ГПУ", — сказал он.

Дело по незаконному обогащению было закрыто согласно пункту 4 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение. Собеседник издания отметил, что производство было закрыто на днях.

Новости
Скандальное дело против Труханова закрыли: появилась реакция НАБУ
Мирослав Продан

Мирослав Продан

Напомним, что ранее Конституционный суд Украины опубликовал текст решения об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение, которая была признана несоответствующей Основному Закону.

Специализированная антикоррупционная прокуратура назвала четыре дела, фигуранты которых больше всего ждали декриминализации этой статьи.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Мирослав Продан
Место
Украина
Теги
НАБУКонституционный суд Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения