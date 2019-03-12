Всему виной решение КС: НАБУ закрыло еще одно резонансное дело об обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство против бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник в бюро. Речь идет о деле о незаконном обогащении на 89 млн гривен в связи с отменой уголовной ответственности за это преступление.

"Эпизод по незаконному обогащению закрыли, а все дело передали в ГПУ", — сказал он.

Дело по незаконному обогащению было закрыто согласно пункту 4 статьи 284 Уголовно-процессуального кодекса в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение. Собеседник издания отметил, что производство было закрыто на днях.

Мирослав Продан

Напомним, что ранее Конституционный суд Украины опубликовал текст решения об отмене статьи 368-2 Уголовного кодекса о наказании за незаконное обогащение, которая была признана несоответствующей Основному Закону.

Специализированная антикоррупционная прокуратура назвала четыре дела, фигуранты которых больше всего ждали декриминализации этой статьи.

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