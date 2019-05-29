Винник, Монатик и футболисты "Динамо": налоговая раскрыла данные о киевских миллионерах

В кампании добровольного декларирования доходов в 2019 году в Киеве активно участвовали публичные люди и звезды шоу-бизнеса. В частности, налоги государству заплатили известные певцы Дмитрий Монатик и Олег Винник.

Об этом сообщила в эфире ObozTV начальник главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко.

По ее данным, в целом по Киеву было задекларировано почти 39,5 млрд гривен, из них 36 млрд задекларировали миллионеры – люди, чей доход превысил 1 млн гривен.

"Среди них много публичных людей. Олег Винник приходил в один из наших столичных центров обслуживания и подавал декларацию. Он говорил, что декларирует доходы и подает пример остальным киевлянам и жителям Украины. А Монатик – первый среди публичных людей, кто в этом году подал декларацию в электронном виде", – рассказала Демченко.

Олег Винник подал декларацию о доходах Facebook / ГФС в г. Киеве

Она отметила, что чрезвычайно активно подавали декларации футболисты ФК "Динамо Киев".

"Почти 95 деклараций были поданы футболистами. Они задекларировали 178 млн гривен", – уточнила глава столичной ГФС.

Демченко также поделилась гендерной статистикой: "В целом подали декларации почти 19 800 тысяч человек. Из них женщины подали 11,5 тысяч деклараций, а мужчины – 8300. В то же время, миллионеров у нас женщин – 1000, а мужчин – почти 1960".

Самым молодым миллионером в 2019 году, по ее словам, стал 3-летний мальчик из Святошинского района, декларацию за которого подали его родители.

"А если мы говорим про самого старшего гражданина, который задекларировал доходы, это 99-летний житель Соломенского района", – добавила чиновница.

Олег Винник пришел в отделение ГФС в Киеве Facebook / ГФС в г. Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, команда нового президента Владимира Зеленского выступает за введение обязательного всеобщего декларирования. ​​​​​​

Заполнять налоговую декларацию собираются обязать всех украинцев, кроме тех, кто получает доходы от государства (например, пенсионеров).

"Всеобщее декларирование – это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Вот вы знаете, сколько вы в этом месяце заплатили государству?" – заявил советник президента Даниил Гетманцев.

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