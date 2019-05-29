Винник, Монатик и футболисты "Динамо": налоговая раскрыла данные о киевских миллионерах

В кампании добровольного декларирования доходов в 2019 году в Киеве активно участвовали публичные люди и звезды шоу-бизнеса. В частности, налоги государству заплатили известные певцы Дмитрий Монатик и Олег Винник.
Об этом сообщила в эфире ObozTV начальник главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко.
По ее данным, в целом по Киеву было задекларировано почти 39,5 млрд гривен, из них 36 млрд задекларировали миллионеры – люди, чей доход превысил 1 млн гривен.
"Среди них много публичных людей. Олег Винник приходил в один из наших столичных центров обслуживания и подавал декларацию. Он говорил, что декларирует доходы и подает пример остальным киевлянам и жителям Украины. А Монатик – первый среди публичных людей, кто в этом году подал декларацию в электронном виде", – рассказала Демченко.
Олег Винник подал декларацию о доходах
Facebook / ГФС в г. Киеве
Она отметила, что чрезвычайно активно подавали декларации футболисты ФК "Динамо Киев".
"Почти 95 деклараций были поданы футболистами. Они задекларировали 178 млн гривен", – уточнила глава столичной ГФС.
Демченко также поделилась гендерной статистикой: "В целом подали декларации почти 19 800 тысяч человек. Из них женщины подали 11,5 тысяч деклараций, а мужчины – 8300. В то же время, миллионеров у нас женщин – 1000, а мужчин – почти 1960".
Самым молодым миллионером в 2019 году, по ее словам, стал 3-летний мальчик из Святошинского района, декларацию за которого подали его родители.
"А если мы говорим про самого старшего гражданина, который задекларировал доходы, это 99-летний житель Соломенского района", – добавила чиновница.
Олег Винник пришел в отделение ГФС в Киеве
Facebook / ГФС в г. Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL, команда нового президента Владимира Зеленского выступает за введение обязательного всеобщего декларирования.
Заполнять налоговую декларацию собираются обязать всех украинцев, кроме тех, кто получает доходы от государства (например, пенсионеров).
"Всеобщее декларирование – это та фишка, которая позволит нам подходить по-европейски к вопросу. Не только требовать от государства, но и от себя. Вот вы знаете, сколько вы в этом месяце заплатили государству?" – заявил советник президента Даниил Гетманцев.
Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.