На Кипре хотят взыскать с НБУ 7 млрд из-за ПриватБанка: адвокат пояснил странности дела

НБУ нарушил международные нормы и превысил свои полномочия, когда включил шесть компаний в процедуру bail-in – принудительную конвертацию вкладов в акции – без разрешения Центрального банка Кипра, и такие действия НБУ никогда не получали юридическую силу на Кипре в отношении счетов кипрского филиала ПриватБанка.

Об этом заявил представляющий интересы этих компаний адвокат Виктор Борух в интервью изданию "Гордон".

– Вы представляете интересы шести компаний – Сamerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP, которые пытаются отсудить у государства 7 млрд грн по нашумевшему делу. Что это за дело?

– Это дело № 757/7499/17-ц, в рамках которого Печерский районный суд города Киева еще 9 февраля 2017 года принял определение об обеспечении иска. Обеспечение обязало ПриватБанк надлежащим образом исполнять условия депозитных договоров, в том числе в части начисления процентов и возврата депозитных средств.

Определение об обеспечении иска в 2017 году было оставлено без изменений апелляционным судом.

– ПриватБанк исполнил это определение суда?

– В том-то и дело, что до сих пор обеспечение иска не было исполнено.

Больше того, по факту неисполнения обеспечения иска, которое вступило в законную силу, правоохранительными органами Украины с мая 2017 года зарегистрировано несколько уголовных производств.

В то же время государственный исполнитель уже несколько раз налагал штрафы на должностных лиц ПриватБанка, но определение об обеспечении так и не было исполнено.

ПриватБанк в ноябре 2019 года обратился к государственному исполнителю с заявлением об обращении в суд за разъяснением обеспечения иска.

ПриватБанк 24 Канал

Именно в связи с этим заявлением ПриватБанка исполнитель и обратился в суд с заявлением о разъяснении обеспечения иска.

25 февраля 2020 года Печерский районный суд города Киева разъяснил определение об обеспечении, указав, что обязательства по депозитным договорам исполняются в том числе путем выплаты тела депозита и насчитанных процентов. Такое определение – законное и логичное, потому что именно таким образом и исполняются обязательства по депозитным договорам банками.

В Киевском апелляционном суде одновременно рассматриваются две апелляции: ПриватБанка и исполнителя.

– Так почему это дело стало таким резонансным?

– Не согласившись с определением о разъяснении, государственный исполнитель в начале марта обратился в суд с апелляционной жалобой. Тут-то и начал раздуваться резонанс.

Представители ПриватБанка рассказали о якобы странных действиях исполнителя, потому как апелляционная жалоба была подана еще до того, как был получен полный текст определения суда о разъяснении.

Но это право исполнителя, не вижу здесь какой-то проблемы, так как определение о разъяснении было провозглашено Печерским судом еще 25 февраля 2020 года, именно с этого момента стороны процесса узнали результат рассмотрения ходатайства о разъяснении определения.

При этом представители ПриватБанка постоянно манипулируют информацией, говоря, будто ПриватБанк не допущен к рассмотрению апелляции, что их апелляция вообще не будет браться во внимание судом. Но это неправда. На сегодня в Киевском апелляционном суде одновременно рассматриваются две апелляции: и ПриватБанка, и исполнителя. Представители ПриватБанка и Минфина без каких-либо препятствий имели возможность 8 апреля явиться в судебное заседание и представить свои позиции суду, но при этом не явились на это заседание без уважительных причин, хотя были уведомлены о дате и времени заседания.

– Как вы объясняете такую позицию представителей ПриватБанка?

– В данном случае смущают публичные действия официальных лиц ПриватБанка в виде критических и безосновательных оценок решений судов Украины. Ведь такое поведение фактически является завуалированной формой непроцессуального влияния на суды с целью склонить их на сторону ПриватБанка в многочисленных спорах с компаниями, чьи интересы я представляю. Кстати, я не исключаю подачу шестью компаниями заявлений в правоохранительные органы о совершении заместителем главы правления АО КБ "ПриватБанк" Галиной Пахачук и юридическим советником АО КБ "ПриватБанк" Андреем Пожидаевым противоправных действий с целью оказания давления на судей, за которые УК Украины предусмотрена уголовная ответственность.

– Но представители ПриватБанка утверждают, что вернуть депозиты офшорным компаниям, интересы которых вы представляете, невозможно, так как деньги с депозитных счетов были списаны еще в конце 2016 года.

– Данные высказывания являются неправдивыми и манипулятивными. Поскольку никто никаким решением не признавал обязательства по депозитным договорам прекращенными, деньги по депозитным договорам априори не могли быть списаны.

Так, еще решением Окружного административного суда города Киева от 25 июля 2017 года в деле №826/1317/17 были признаны недействительными все решения по процедуре bail-in (в части, которая относится к шести компаниям) и было принято решение взыскать с ПриватБанка около 250 млн долларов в пользу компаний Сamerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP, которое до сих пор не исполнено.

Правление Национального банка Кипра неоднократно заявляло, что ПриватБанку на Кипре было запрещено списывать какие-либо средства со счетов клиентов банка.

Более того, 19 декабря 2016 года Окружной суд Никосии (Кипр) в иске №5880/16 удовлетворил заявление шести компаний и запретил ПриватБанку уменьшать/занижать/отчуждать/обнулять/переводить/обременять/видоизменять кредитные остатки на банковских счетах шести компаний по состоянию на 16 декабря 2016 года, то есть до процедуры bail-in.

24 мая 2017 года Апелляционный суд Никосии подтвердил решение Окружного суда Никосии (Кипр) в иске №5880/16 от 19 декабря 2016 года и решил оставить принятые меры до конца разрешения спора. Указанное решение Окружного суда Никосии было оставлено без изменений апелляционным судом.

То есть деньги с депозитов шести компаний не могли быть списаны, так как с 19 декабря 2016 года такие действия запрещены Окружным судом Никосии.

Кроме того, правление Национального банка Кипра неоднократно заявляло, что ПриватБанку на Кипре было запрещено списывать какие-либо средства со счетов клиентов банка, в том числе со счетов шести компаний, ПриватБанку было разрешено только насчитывать проценты и выплачивать депозиты.

Национальный банк Украины нарушил международные нормы и превысил свои полномочия, незаконно включив шесть компаний, которые я представляю, в процедуру bail-in без разрешения, санкционирования Центрального банка Кипра. Действия Национального банка Украины никогда не получали юридическую силу на Кипре в отношении счетов кипрского филиала ПриватБанка.

На Кипре было открыто уголовное производство за попытки должностных лиц ПриватБанка и Национального банка Украины списать деньги с депозитных счетов компаний.

И еще, кстати, в статье на портале НВ по непонятным причинам Галина Пахачук и Андрей Пожидаев называют компании "офшорными". Но компании Сamerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP зарегистрированы в Лондоне (Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии), осуществляют свою деятельность в соответствии с правом Англии и ни в каком случае не могут считаться "офшорными".

– Выходит, что представители ПриватБанка спекулятивно апеллируют к общественности, прикрывая свою некомпетентность якобы происками Суркисов?

– Я думаю, что эта история заслуживает тщательного и компетентного журналистского расследования. Без навешивания ярлыков, объективного и незаангажированного. Тогда широкая общественность увидит реальную картину данного конфликта.

– Почему же представители компаний до сих пор ничего не рассказывали о сложившейся ситуации СМИ?

– Дело в том, что в последнее время в СМИ было сказано много лжи и провокаций насчет компаний, поэтому моими клиентами было принято решение высказать нашу позицию журналистам, дать опровержение недостоверной информации о компаниях.