"Видно невооруженным глазом": у Путина едко ответили на грядущие "адские санкции" США

В России назвали намерение Вашингтона применить в отношении Москвы вторую волну санкций по "делу Скрипалей" склонностью Соединенных Штатов с помощью рестрикций решать международные вопросы.

"В целом склонность к каким-то ограничительным мерам и к рестрикциям в международных делах Вашингтона видна невооруженным глазом", – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в Кремле нет конкретной позиции относительно новых санкций против Москвы ввиду отсутствия конкретной информации.

"Пока нечего сказать, ибо мы не видели ничего конкретного на этот счет, – резюмировал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".

США продолжают давление на Россию. В частности, конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ – нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.