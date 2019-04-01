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"Видно невооруженным глазом": у Путина едко ответили на грядущие "адские санкции" США

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В России назвали намерение Вашингтона применить в отношении Москвы вторую волну санкций по "делу Скрипалей" склонностью Соединенных Штатов с помощью рестрикций решать международные вопросы.

"В целом склонность к каким-то ограничительным мерам и к рестрикциям в международных делах Вашингтона видна невооруженным глазом", – сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, в Кремле нет конкретной позиции относительно новых санкций против Москвы ввиду отсутствия конкретной информации.

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"Пока нечего сказать, ибо мы не видели ничего конкретного на этот счет, – резюмировал Песков.

"Видно невооруженным глазом": у Путина едко ответили на грядущие "адские санкции" США

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта 2018 года.

  • Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия – Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон также назвал имена обвиняемых – Александр Петров и Руслан Боширов.

  • Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов работают на ГРУ, а их настоящие имена – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

  • При этом выяснилось, что третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, остался в Британии после покушения.

  • Племянница экс-полковника ГРУ считает, что его уже давно нет в живых, а Лондон "ведет дело к смерти экс-полковника ГРУ и уничтожению улик".

  • США продолжают давление на Россию. В частности, конгресс опубликовал проект закона, призванный существенно подкосить российскую экономику. Многие эксперты уже называют его “адским”, ведь он может затронуть основные сырьевые отрасли РФ – нефть и газ, а также напрямую президента Владимира Путина.

  • Американцы в последнее время серьезно взялись за деньги Путина. Так, де-факто американские спецслужбы проверят незаконные и засекреченные финансовые потоки и операции, которые могут быть связаны с президентом России. После этого у Белого дома, в случае необходимости, появится реальная возможность наложить арест на имущество Путина.

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Тег
Новости России
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Пошел с собакой гулять и она нагадила на газоне. Соседка из 39кв заметила и начала ругаться. Говорю ну что вы на самом деле, мы все за Порошенко. Она обняла меня " срите тогда, где хотите" и заплакала. И я заплакал. И собака. Слава Украине.
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